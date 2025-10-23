Πλημμύρισε ξανά Αιτωλικό και Μεσολόγγι μετά την έντονη βροχόπτωση

Πλημμύρισε ξανά το Αιτωλικό και το Μεσολόγγι! Προ ημερών, στις 02.10.25, είχε πλημμυρίσει στην περιοχή κοντά στον Κήπο των Ηρώων και στο νότιο κομμάτι, κοντά στο λιμάνι. Σήμερα οι κάτοικοι είναι στο ίδιο έργο θεατές.

Εικόνες βιβλικής καταστροφής αντίκρισαν μη μπορώντας να κάνουν και πολλά. Μάλιστα στις 03.10 είχε συγκλείει σύσκεψη προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση που προκάλεσαν οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις και να αναζητηθούν λύσεις για το παρόν και το μέλλον...

Μεσολόγγι: Με 15 λεπτά βροχής οι δρόμοι έγιναν... λίμνες!