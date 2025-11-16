Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, 2025
Πλημμύρισε το Αγρίνιο στο “Τρέχω – Βαδίζω – Ποδηλατώ” – Δόθηκε το μήνυμα “Αθλητισμός και Φιλανθρωπία”

Το Αγρίνιο σήμερα έτρεξε, βάδισε και ποδηλάτισε, στην αθλητική διοργάνωση "Τρέχω-Βαδίζω-Ποδηλατλω" που είχε ως μήνυμα "Αθλητισμός και Φιλανθρωπία"

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025,  στο Αγρίνιο μικροί και μεγάλη βρέθηκαν στην αθλητική γιορτή “Τρέχω – Βαδίζω – Ποδηλατώ”.  Μια γιορτή με μήνυμα “Αθλητισμός και Φιλανθρωπία” αφού φέτος είχε και φιλανθρωπικό σκοπό.

Οι συμμετέχοντες εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, συγκέντρωσαν και τρόφιμα για τα τρία συσσίτια της Μητρόπολης, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Αντωνίου και του Μεσολογγίου.

Την εκκίνηση του αγώνα των ποδηλάτων έδωσε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, ενώ την εκκίνηση των δρομέων και πεζοπόρων έδωσε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Χρήστος Ζαρκαβέλης με τον κ. Γιάννη Γιαταγάννα από τα αθλητικά τμήματα της Γυμναστικής Εταιρείας

 

