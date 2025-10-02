Πλημμύρισαν δρόμοι και στον Αστακό - Κραυγή αγανάκτησης από δημότες για ακαθάριστα φρεάτια

Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στον Αστακό Ξηρομέρου, ύστερα από την κακοκαιρία που «χτύπησε» την Αιτωλοακαρνανία, ενώ υπήρξαν παράπονα για τον ανεπαρκή καθαρισμό των φρεατίων.

Πολλοί δημότες στη. περιοχή εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση των φρεατίων μετά την κακοκαιρία, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Λένε ότι έκαναν καθαρισμό φρεατίων. Εγώ έξω από το σπίτι μου δεν το βλέπω», «Θα πνιγούμε», «Έλεος δηλαδή κάθε χρόνο τα ίδια έχουμε...».

Δείτε φωτογραφίες:

