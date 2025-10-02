Πλημμύρες με την πρώτη βροχή σε Αιτωλικό και Κατοχή

Πλημμύρες σε Αιτωλικό και Κατοχή με την πρώτη βροχή, χωρίς ευτυχώς μέχρι στιγμής να αναφερθούν σοβαρές ζημιές.

Ωστόσο το γεγονός ότι με μια μικρή μπόρα πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες προκαλεί προβληματισμό για τον χειμώνα που έρχεται και όπως είναι φυσικό θα φέρει μαζί και βροχές. Κάτοικοι είπαν ότι αυτό συνέβη επειδή τα φρεάτια ομβρίων δεν είχαν καθαριστεί εγκαίρως.

Και στην Κατοχή όμως είχαμε πλημμυρισμένους δρόμους, χωρίς να έχει ρίξει πολλή βροχή πράγμα που προκαλεί ανησυχία. Προς το παρόν αυτή η μικρή πλημμύρα αποτέλεσε προειδοποίηση προς τους αρμοδίους ώστε να μην ξεχαστούν με τον καθαρισμό των φρεατίων.

Πηγή: aixmi-news.gr