Πλημμύρες Ιταλία: Δυο νεκροί και τέσσερις αγνοούμενοι από την κακοκαιρία (βίντεο)

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχασαν τη ζωή τους δυο ηλικιωμένοι άνδρες που ζούσαν σε αγροικίες, ενώ οι αγνοούμενοι βρίσκονται στην περιφέρεια της πόλης Φορλί.

Μεγάλο μέρος της Εμίλια Ρομάνια έχει πλημμυρίσει εξαιτίας της υπερχείλισης ποταμών και παραπόταμων. Οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις έχουν διακοπεί, όπως σε πολλές περιπτώσεις και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο δήμος της Μπολόνια κάλεσε σήμερα το πρωί με νέο μήνυμα τους πολίτες να εγκαταλείψουν τα καταστήματα και τα ισόγεια διαμερίσματα.

The scale of the situation unfolding in the Emilia-Romagna region is difficult to convey. As of this evening I support any decision to cancel the race, if for no other reason to allow more rescue workers to help with this terrible disaster. 😔

