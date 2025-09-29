Πλημμύρα γεύσεων Λιμνοθάλασσας στη Γιορτή Ψαριού στο Αιτωλικό

Πλημμύρα θαλασσινών γεύσεων, προσφορά της Λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού, αλλά και άφθονο κέφι, με συνοδεία εκλεκτού τοπικού κρασιού, απόλαυσε το πλήθος επισκεπτών και ντόπιων που παραβρέθηκαν στην Γιορτή Ψαριού στο Αιτωλικό, το βράδυ του Σαββάτου, 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου,τον Σύλλογο Τριτέκνων Αιτωλικού και Περιχώρων καιτον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών «Η Αγία Αγάθη», με την ευγενική υποστήριξη τουΣυλλόγουΓυναικών Κατοχής «Αλθαία» και τωνΟινοπαραγωγών Κατοχής, με σκοπό να αναδείξει την αυθεντικότητα της τοπικής γαστρονομίας και την πολύτιμη παράδοση της αλιείας και της Λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού.

Οι επισκέπτες πλημμύρισαν τις γραφικές γειτονιές του Αιτωλικού, απολαμβάνοντας ολόφρεσκα ψάρια, εκλεκτές τοπικές λιχουδιές και σπεσιαλιτέ που παρουσίασαν οι ντόπιοι παραγωγοί και επαγγελματίες, ενώη βραδιά συνοδεύτηκε από ζωντανή μουσική, χορό και την ατμόσφαιρα της παραδοσιακής φιλοξενίας που χαρακτηρίζει την περιοχή.

«Η Γιορτή Ψαριού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της περιοχής μας. Φέτος, για άλλη μία χρονιά, είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και να τους γνωρίσουμε την μοναδικότητα του Αιτωλικού», δήλωσε ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος. «Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης, τους συλλόγους, τους χορηγούς, τους εθελοντές, το προσωπικό του Δήμου και, φυσικά, όλους τους συμμετέχοντες που έδωσαν χρώμα και ζωντάνια στην Γιορτή Ψαριού»!

Η Γιορτή Ψαριού του Αιτωλικού αποτελεί εδώ και χρόνια μια επιτυχημένη «συνταγή» που συνδυάζει την παράδοση, τη γαστρονομία και τη φιλοξενία των Αιτωλικιωτών, αναδεικνύοντας με μοναδικό τρόπο την παράδοση και τη σημαντική πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.