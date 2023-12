Kόντρα σε όλες τις προβλέψεις το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι η European Super League μπορεί να δημιουργηθεί!

Mια απόφαση που μπορεί να… ταράξει τα νερά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο “έσκασε” την Πέμπτη (21/12), καθώς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η UEFA δεν μπορεί να διατηρεί μονοπώλιο σε ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, επομένως η European Super League μπορεί να πάρει σάρκα και οστά!

#ECJ: The #FIFA and #UEFA rules on prior approval of interclub #football competitions, such as the Super League, are contrary to #EUlaw #EuropeanSuperleague https://t.co/ATb3CgbPxg pic.twitter.com/XCnLzwIKWb

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) December 21, 2023