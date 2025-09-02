Πλατυγιάλι: Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά στο προσκήνιο, το λιμάνι στο περιθώριο

Κερδίζουν το στοίχημα οι ΑΠΕ στο Πλατυγιάλι, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με το λιμάνι να έχει μείνει στο θεωρητικό επενδυτικό ενδιαφέρον, όσο η περιοχή περιμετρικά κατακλύζεται από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με όσα συζητούνται κατά καιρούς για το λιμάνι του Πλατυγιαλιού στον Αστακό και την αξιοποίησή του τείνει να διαμορφωθεί σιγά – σιγά καθώς η περιοχή περιμετρικά του λιμανιού μετατρέπεται σε περιοχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τον περασμένο Μάρτιο εντάχθηκε στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων η μεγάλη τουριστική επένδυση «Nautilus», που φιλοδοξεί να μετατρέψει το Πλατυγιάλι σε τουριστικό θέρετρο και μαρίνα για mega yachts. Βέβαια μέχρι να μπει η επένδυση στις… ράγες της υλοποίησης μεσολαβούν αρκετά στάδια ακόμη, όπως το να λάβει Προεδρικό Διάταγμα το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) και να ξεκαθαρίσει η εικόνα αναφορικά με το επενδυτικό σχήμα που θα αναλάβει να προχωρήσει την επένδυση που εκτιμάται ότι θα έχει κόστος άνω του μισού δισ.

Εντωμεταξύ προέκυψε από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ιονίου, η πρόταση για τη ΝΑΒΙΠΕ (Ναυτιλιακή και Βιομηχανική Περιοχή) στο Πλατυγιάλι ως χώρο που ενδείκνυται για τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις εξορύξεων υδρογονανθράκων.

Γεγονός που προκαλεί έναν προβληματισμό καθώς είναι εμφανής η σύγκρουση δραστηριοτήτων ανάμεσα με μια τουριστική επένδυση και την υποστήριξη των γεωτρύπανων που θα κάνουν εξορύξεις υδρογονανθράκων…

Στην πράξη όμως οι επενδύσεις που φαίνεται ότι προχωρούν στην περιοχή είναι αυτές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ήδη ανατολικά του λιμανιού έχει δημιουργεί ένα αιολικό πάρκο οκτώ ανεμογεννητριών ισχύος 16MW από την εταιρεία «TAFF PRIME DEVELOP». Σχετικά πρόσφατα δόθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για να προχωρήσει το φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 36 MW, που έχει σχεδιάσει η εταιρεία «ALMARIET ENERGY» στις θέσεις «ΣΠΑΡΤΟΡΡΑΧΗ» και «ΜΠΑΡΕΤΤΑ», σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από το λιμάνι του Πλατυγιαλιού…

Σύμφωνα με το σχεδιασμό η συνολική κατάληψη του εδάφους για το εν λόγω φωτοβολταϊκό πάρκο, γίνεται εντός πέντε γεωτεμαχίων συνολικού εμβαδού 956.035 τ.μ., δηλαδή μιλάμε για έκταση σχεδόν 1.000 στρεμμάτων.

Σε πρώτη φάση λοιπόν στο… πεδίο το επενδυτικό στοίχημα στην ευρύτερη περιοχής φαίνεται ότι κερδίζουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Φυσικά η ΝΑΒΙΠΕ και το λιμάνι είναι άλλη περίπτωση, όμως μοιραία μπαίνει το ερώτημα εάν μάλιστα συνεχιστεί στην περιοχή αυτή η επέκταση των ΑΠΕ το εάν και κατά πόσο η περιοχή της ΝΑΒΙΠΕ θα συνεχίσει να είναι το ίδιο ελκυστική π.χ. για μια τουριστική επένδυση εάν «περικυκλωθεί» από φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»