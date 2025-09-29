Πλανητέρο, ένας παράδεισος στην Αχαΐα: Το παραμυθένιο πλατανόδασος των πηγών του Αροάνιου

Με υψόμετρο 697 μέτρα και χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω από το πανέμορφο πλατανοδάσος των πηγών του Αροάνιου ποταμού, το Πλανητέρο είναι γνωστό για τους πολλούς νερόμυλους και τα ιχθυοτροφεία που διαθέτει.

Αν και λένε ότι κάθε εποχή είναι όμορφη στο Πλανητέρο, το καλοκαίρι και το Φθινόπωρο, το χωριό έχει ένα χρώμα αλλιώτικο. Το απίστευτο δάσος με τα υπεραινώβια πλατάνια (σε κάποια παλιά η διάμετρος του κορμού φτάνει τα 4 μέτρα), οι νεροτριβές -η μια από τις οποίες ακόμα λειτουργεί -και οι πηγές του Αροάνιου ποταμού με τα νερά που αναβλύζουν μέσα από τα βράχια κάνουν το Πλανητέρο αγαπημένο προορισμό ακόμη και για μονοήμερη εκδρομή. Η περιοχή του Πλανητέρου βρίσκεται εντός της περιοχής Natura 2000 «Όρος Χελμός και ύδατα Στυγός». Το μεγαλύτερο μέρος του πλατανόδασους ανήκει στο δασαρχείο Καλαβρύτων και στην ένωση Μύλων, Νεροτριβών και Ιχθυοτροφείων του Πλανητέρου.

Στο Πλανητέρο υπάρχουν ταβέρνες που λειτουργούν γύρω από τις πηγές. Σε αυτές τις ταβέρνες θα φάτε κυρίως πέστροφα. Ψητή, τηγανιτή, ή σοταρισμένη με φρέσκο βούτυρο και αμύγδαλα (συγκλονιστική γεύση), δεν υπάρχει περίπτωση, να μην χαμογελάσετε από ευχαρίστηση. Μάλιστα δύο από τις ταβέρνες διαθέτουν δικά τους ιχθυοτροφεία, όπου μπορείτε να δείτε και πώς γίνεται η αλίευση του ψαριού. Αφού φάτε, επισκεφθείτε τον παραδοσιακό νερόμυλο και κατεβείτε στο υπέροχο πλατανόδασος.

Από το Πλανητέρο, ξεκινούν ενδιαφέροντα ορειβατικά μονοπάτια προς Ελατόφυτο, Μάζι (μισή ώρα) και Ντουρντουβάνα (6 ώρες). Eπίσης το μονοπάτι Ε4 προς Λουσούς (4 ώρες) και Καλάβρυτα (6,5 ώρες). Mέσα από την πλούσια βλάστηση διακρίνεται ψηλά το χωριό Άρμπουνας. Ο Αροάνιος ποταμός σχηματίζεται στην περιοχή των χωριών Πλανητέρο και Άρμπουνα από νερά της λεκάνης του Φενεού που φθάνουν εδώ από καταβόθρες.

Ενισχύεται από τα μικρότερα ρέματα Λαγκάδα και Χαλίκι και ρέει με νότια κατεύθυνση ώσπου να συναντηθεί με το Λάδωνα ποταμό. Το μήκος του είναι περίπου 10 χιλιόμετρα. Το Πλανητέρο θα το βρείτε στα 25 χλμ. από τα Kαλάβρυτα, στο δρόμο που οδηγεί προς την Kλειτορία.

Δείτε το video του SkylandGreece:

Πηγή κειμένου: wind-up.gr