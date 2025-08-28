Πλακιάς: «Με το πόρισμα της Πυροσβεστικής τελειώνουν τα ψέματα για τα Τέμπη»

Κάπου εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες», τόνισε ο Νίκος Πλακιάς σε ανάρτησή του, σχολιάζοντας το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη.

Ο πατέρας και θείος των τριών κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, κάλεσε μάλιστα τον εισαγγελέα να «πιάσει δουλειά» και να καλέσει όσους ευθύνονται για τις θεωρίες συνομωσίας.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Όσο πάει και γίνεται χειρότερο. Κάπου εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες» έγραψε ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος αναφέρθηκε και στην κατάθεση του παραιτηθέντα αναπληρωτή προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστου Παπαδημητρίου. «Τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να καλέσει όλους όσους αναφέρει στην κατάθεση του ο Παπαδημητρίου και να τελειώνουμε με όλα αυτά», πρόσθεσε.

Πηγή: protothema.gr