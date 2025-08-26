Πιστολέρο στο Παγκράτι - Άγνωστος πυροβόλησε κομμωτήριο

Συναγερμός σήμανε στο Παγκράτι Αττικής, όταν άγνωστος πυροβόλησε αλλεπάληλλες φορές σε κομμωτήριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (26.8.25) γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν ακούστηκαν αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με τον Alpha, ένα άτομο φέρεται να πυροβόλησε τζαμαρία κομμωτηρίου στην περιοχή, και συγκεκριμένα στην οδό Εκφαντίδου.

«Ακούσαμε έξι πιστολιές, δεν κοίταξα γιατί φοβήθηκα» λέει ένας κάτοικος της περιοχής.

Σημειώνεται ότι δεν βρισκόταν κανείς στους χώρους του καταστήματος, το οποίο ανακαινίζεται.

Οι σφαίρες από το πιστόλι των 9 χιλιοστών τρύπησαν τα ρολά και την τζαμαρία. Οι αστυνομικοί συνέλεξαν κάλυκες και θραύσματα από τις σφαίρες.

Ο δράστης των πυροβολισμών αποχώρησε από το σημείο πεζή και οι αστυνομικοί εξετάζουν το σενάριο των προσωπικών διαφορών. Ίσως, ο δράστης θέλησε με αυτό τον τρόπο να στείλει ένα μήνυμα στον ιδιοκτήτη του κομμωτηρίου.

