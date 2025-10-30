Πιστιόλας προς Παπαναστασίου: «Αν θέλαμε να δραπετεύσουμε θα το είχαμε κάνει την επομένη των εκλογών»

Ο Κώστας Πιστιόλας που μίλησε στο «Δυτικά FM 92,8» μια ημέρα μετά την αποχώρηση των μελών της παράταξής του από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου απάντησε στις αιχμές του δημάρχου ότι ουσιαστικά «δραπέτευσαν» γιατί δεν ήξεραν τι να ψηφίσουν στο ζήτημα των δημοτικών τελών.

«Αν θέλαμε να δραπετεύσουμε θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει την επομένη των εκλογών» τόνισε στη Δήμητρα Λαοπόδη ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης αν και όπως σχολίασε, δεν συνηθίζει να κάνει προσωπικές αναφορές αλλά να μιλά συνολικά για τη Δημοτική Αρχή. Ο κ. Πιστιόλας επανέλαβε ότι κοντεύει να συμπληρωθεί χρόνος αλλά παρά τη διαπιστωμένη αναγκαιότητα για δημιουργία ενός πρότυπου Κανονισμού που θα δίνει τη δυνατότητα να έρχονται προς συζήτηση σημαντικά και στρατηγικής σημασίας θέματα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό δεν έχει καταστεί δυνατόν. Παραδειγματικά αναφέρθηκε στην κάθετη σύνδεση της Ιόνιας Οδού με το Αγρίνιο, το δρόμο Αγρίνιο – Καρπενήσι, την αξιοποίηση του κτηρίου του παλαιού νοσοκομείου και τις ελλείψεις που παρατηρούνται στο καινούργιο καθώς και ζητήματα που απασχολούν τις Κοινότητες. Θα μπορούσαν να τίθενται προ ημερησίας διάταξης, χωρίς να γίνεται κατάχρηση, επεσήμανε και υποστήριξε ότι η αναιτιολόγητη καθυστέρηση που παρατηρείται επί 10 μήνες σε επίπεδο διαβούλευσης καταδεικνύει ότι «φοβούνται» αυτή τη δυνατότητα, εκτός και αν δεν μπορούν, όπως σχολίασε στη συνέχεια. Ο επικεφαλής της παράταξης «Αγρίνιο Πάμε Ψηλά» διαπίστωσε ότι αυτή η πραγματικότητα αποδεικνύει την απροθυμία έκθεσης της Δημοτικής Αρχής μέσω του διαλόγου που πρόκειται να αναπτυχθεί στις συνεδριάσεις.

Ο κ. Πιστιόλας ρωτήθηκε και για την πρότασή του να αξιοποιηθεί το Παπαστράτειο Δημοτικό Πάρκο κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και την κριτική που δέχθηκε και παρατήρησε ότι οι προτεινόμενες δράσεις θα έπρεπε να είναι αυτονόητες. Αναφορά έκανε ακόμα στην αποδυνάμωση Δήμων μέσω «υφαρπαγής» των αρμοδιοτήτων της από την κεντρική εξουσία αλλά και την υποχρηματοδότηση της Αυτοδιοίκησης.

Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη του Κώστα Πιστιόλα στο «Δυτικά FM 92,8»: