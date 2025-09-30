Πιστιόλας για Παπαναστασίου: «Μαζέψτε τους: ποιους, ποιοι και πως;»

Σε ανακοίνωση προχώρησε ο Κώστας Πιστιόλας με αφορμή, το παρακινητικό «μαζέψτε …τους» του δημάρχου Αγρινίου, Γιώργου Παπαναστασίου, που συνοδεύει τον σχολιασμό του σε ανάρτηση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ανακοίνωση του κ. Πιστιόλα:

Το παρακινητικό «μαζέψτε …τους» του δημάρχου Αγρινίου που συνοδεύει τον σχολιασμό του σε ανάρτηση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ταυτόχρονα και αποκαλυπτικό, για όσους μπορούν να διαβάζουν πίσω από τις λέξεις.

Ο κ. Δήμαρχος θα πρέπει να εξηγήσει: ποιος να μαζέψει ποιον και με ποιον τρόπο;

Τι ακριβώς σημαίνει αυτό το «μαζέψτε…τους»; Σε ποιους απευθύνεται; Ποιους αφορά; Τι είδους «μάζεμα» εκτιμά ότι πρέπει να γίνει; Και κυρίως: πως;

Βασικά ερωτήματα, στα οποία ξέρουμε ότι δεν θα δοθούν απαντήσεις. Αυτές, άλλωστε, οι δημότες τις έχουν αντιληφθεί προ πολλού. Διότι στη μικρή μας κοινωνία, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά μεταξύ μας και κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί από κανέναν…

Η διαφορά είναι ότι κάποιοι δεν έχουμε ανάγκη την καρέκλα. Δεν έχουμε καμία εξάρτηση από καμία εξουσία.

Δεν είναι αυτοσκοπός μας η Διοίκηση. Και ναι, έχουμε τις δουλειές μας. Οι οποίες δουλειές δεν είναι ένα κομμάτι δοσμένης εξουσίας.

Δύσκολο αυτό να το αντιληφθούν όσοι από τα γεννοφάσκια τους έχουν μάθει μέσα από σωλήνες κομματικούς να διατρέχουν από το ένα αξίωμα στο άλλο, ανήμποροι να επιβιώσουν έξω απ’ τη φορμόλη στο έδρανο που έχουν τοποθετήσει τον εαυτό τους, μη δεχόμενοι να αποδεχτούν, βέβαια, ότι η γυάλα κάποια στιγμή θα πέσει. Και πέφτοντας θα κάνει κρότο.

Το κατεστημένο στο Αγρίνιο

Κατεστημένο: Σύστημα ατόμων και ισχυρών ομάδων συμφερόντων που ελέγχουν σε βαθμό να εξουσιάζουν καίριους τομείς της πολιτικής, οικονομικής, αθλητικής ή πολιτιστικής ζωής (όχι απαραίτητα σε συνεννόηση) και που αντιδρούν σε κάθε ανανέωση η οποία θα μπορούσε να απειλήσει την κυριαρχία τους.

Η λέξη πολιτογραφήθηκε στη χώρα μας πριν από μισό περίπου αιώνα και προσδιορίζει τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις, τη νοοτροπία και τις μεθόδους, ιδιαίτερα δε την αντιδραστικότητα και το αδίσταχτο μιας ορισμένης κοινωνικής τάξης ή ομάδας που κατέχει την εξουσία.

Το κατεστημένο κάθε μορφής προσπαθεί να διατηρήσει, να αναπτύξει και να διασφαλίσει με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο και ενέργειά του την εξουσία του, αδιαφορώντας αν τα μέσα που μεταχειρίζεται έχουν ηθική βάση ή εξυπηρετούν τα συμφέροντα του τόπου και του κοινωνικού συνόλου. Αρκεί να εξυπηρετούν τα δικά του συμφέροντα, τις δικές του επιδιώξεις.

Σε κάθε κατεστημένο υπάρχει ο επίσημος εκφραστής, πίσω του όμως κρύβεται ένας ολόκληρος εσμός καλοπληρωμένων τροφίμων της ανώτερης και κατώτερης υπαλληλίας, που έχουν συνταυτίσει την τύχη τους με τη διατήρηση αυτού του κατεστημένου.

Στο Αγρίνιο, όμως δεν υπάρχει ένα κατεστημένο. Υπάρχουν πολλά. Και πολυεπίπεδα, συχνότατα δε, συμπλέκονται και αλληλοτροφοδοτούνται.

Οι ίδιοι άνθρωποι στις ίδιες θέσεις, γαντζωμένοι στις φιλοδοξίες και στην αυταρέσκειά τους. Ο ίδιος ο δήμαρχος έλεγε με έκπληξη σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου ότι …δεν έχει ματαδεί τέτοια πράγματα (!) στα 25 χρόνια που υπηρετεί την αυτοδιοίκηση, αντιδρώντας στο γεγονός ότι για

πρώτη ίσως φορά διαπιστώνει ότι οφείλει να λογοδοτεί, μη αντιλαμβανόμενος ότι στην πραγματικότητα ομολόγησε το ότι είναι εγ-κατεστημένος.

Από την ηλικία που οι κοινοί θνητοί αγωνιούν για το αν θα μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και πελαγοδρομούν επαγγελματικά, εκείνος είχε ήδη ρόλους και αξιώματα στη Νομαρχιακή τότε Αυτοδιοίκηση. Και μπράβο του, …αλλά, έχοντας ήδη μια διαδρομή 25 ετών και μια ακόμη ολόκληρη τρίτη θητεία στη θέση του δημάρχου, ε, «κατεστημένο» μπορείς κάλλιστα να τον πεις!

Πολλώ δε μάλλον όταν ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται είναι τέτοιος που δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης της παραπάνω άποψης. Κατεστημένο, που σε όλο του το μεγαλείο αποκαλύφθηκε ξανά με το παρακινητικό «μαζέψτε …τους».

Υπάρχει η λανθασμένη και αντιδραστική ιδεαλιστική αντίληψη ότι από τη στιγμή που οι πολίτες τους ψήφισαν ξανά, …δεν τίθεται θέμα! Δυστυχώς για τους ίδιους, τα θέματα είναι πολλά. Όσα και τα φαντάσματα… Τα αληθινά φαντάσματα

Από αυτά προσπαθεί, εις μάτην βέβαια, να κρυφτεί η Δημοτική Αρχή. Και εξ’ αιτίας αυτών παίζει το κρυφτούλι επί εφτά ολόκληρους μήνες, καταργώντας τον ίδιο τον διάλογο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο δήμαρχος έκρινε σκόπιμο να σχολιάσει την κριτική της αντιπολίτευσης για την αύξηση κατά 300% στο πρόστιμο για την παράνομη στάθμευση σεένα σύστημα που με δική του ευθύνη δεν λειτουργεί, δεν έκρινε σκόπιμο, όμως, να αντιδράσει στην παράλογη αυτή αύξηση. Ποιον αλήθεια υπηρετεί; Τον δημότη, που συχνά δεν έχει επιλογή απ’ το να σταθμεύσει για λίγο παράτυπα προκειμένου να επισκεφθεί ένα ιατρείο, λ.χ., …ή την κυβέρνησή του, απ’ την οποία ενδεχομένως αναμένει ευλογίες και χρίσματα για να συνεχίσει την κατεστημένη του πορεία;

Ενοχλήθηκε τόσο πολύ από ένα σχόλιο του Κ. Πιστιόλα, αλλά καρφάκι δεν του καίγεται για το υπό διερεύνηση σκάνδαλο της υπερκοστολόγησης των υδρομέτρων, για το οποίο βοά ο τόπος. Για την παραίτηση του ανιδημάρχου του δεν είχε μισή κουβέντα να πει. Για τα πανηγύρια έτερου αντιδημάρχου, επίσης. Για τα εκατομμύρια του πάρκου τίποτα. Για το φιάσκο των ηλεκτρικών ποδηλάτων ομοίως.

Για τις αναθέσεις των πολλών χιλιάδων ευρώ σε μέλη του συνδυασμού, φίλους και ημετέρους, ούτε λεξούλα. Για τις διοργανώσεις και τα πάσης φύσεως έργα που οι δημότες πληρώνουμε πολλαπλάσια απ’ όσα θα δίναμε ως ιδιώτες, σιωπή.

Και την ίδια στιγμή, ξεχνώντας ότι διανύει την 3η θητεία, εμφανίζεται ωσάν να φταίνε κάποιοι άλλοι για την εγκατάλειψη στα χωριά και για την κάκιστη εικόνα που παρουσιάζει η πόλη.

Πρόσφατα, ο κ. δήμαρχος έχοντας παρά το πλευρό του τονυπουργό υποδομών, αντί να διεκδικήσει τα αυτονόητα, αυτά για τα οποία φώναζε κάποτε επιχειρώντας να εξαπατήσειτους ιθαγενείς, δικαιολόγησε ο ίδιος τα αδικαιολόγητα, λέγοντας ότι ….το Αγρίνιο -Καρπενήσι δεν μπορεί να γίνει,

αφού δεν υπάρχει μελέτη! Διαγωγή κοσμιοτάτη…!!!

Ακόμη και την κάθετη σύνδεση, που θεωρητικά την είχε πάρει επάνω του, την ξέχασε στην πορεία. Δεν θα μιλήσουμε, βέβαια, για το Πανεπιστήμιο, για τοΕπιχειρηματικό Πάρκο, για την Τριχωνίδα, τον Αχελώο, για τη μείωση του πληθυσμού, για τα επίπεδα φτώχειας σε ετούτο τον τόπο.

Είναι πολλά τα φαντάσματα… Και πολύ καλά κάνουν κάποιοι που τρομάζουν με αυτά…