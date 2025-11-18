Πιστιόλας – Αγρίνιο 2030: «Οι προτεραιότητες, σύμφωνα με ηλεκτρονική δημοσκόπηση»

Ηλεκτρονική δημοσκόπηση διενήργησε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγρίνιο – Πάμε Ψηλά», Κώστας Πιστιόλας, ζητώντας τις απόψεις των δημοτών για τις προτεραιότητες που, κατά τη δική τους αξιολόγηση, θα πρέπει να έχει ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για το Αγρίνιο του 2030.

Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής δημοσκόπησης για τις προτεραιότητες του Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Αγρίνιου του 2030

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τοπικής αγροτικής πολιτικής είναι η επιλογή που έκαναν οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική καταγραφή απόψεων που διενήργησε μέσω της προσωπικής του ιστοσελίδας ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγρίνιο – Πάμε Ψηλά», Κώστας Πιστιόλας, ζητώντας αυτή τη φορά τις απόψεις των δημοτών για τις προτεραιότητες που, κατά τη δική τους αξιολόγηση, θα πρέπει να έχει ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για το Αγρίνιο του 2030.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των πιθανών απαντήσεων, η χάραξη και εφαρμογή τοπικής αγροτικής πολιτικής, σε σύνολο 821 καταγεγραμμένων ψήφων έλαβε τις 307, ποσοστό 37%. Ακολουθεί η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας-αναπτυξιακό πλάνο με 166 ψήφους και 20% και έπεται η εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής πολιτικής με 144 ψήφους και ποσοστό 18%.

Οι υπόλοιπες επιλογές βρέθηκαν αρκετά πιο χαμηλά, ωστόσο η αξιοποίηση της περιουσίας του δήμου και των δημοτικών εκτάσεων, με 72 ψήφους και ποσοστό 9%.

από σήμερα το απόγευμα θα υπάρχει νέα δημοσκόπηση, στην οποία επίσης καλούνται οι δημότες να συμμετέχουν μαζικά (η συμμετοχή είναι ανώνυμη), ώστε να συμβάλουν στην καλύτερη δυνατή διαμόρφωση του προγράμματος της παράταξης «Αγρίνιο – Πάμε Ψηλά».

