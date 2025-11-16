Πήραν πάνω από 300.000€ οι δράστες για το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα – Ψάχνουν τον εντολέα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, την 1η Νοεμβρίου, τη στιγμή που το θύμα βρισκόταν στο μπαλκόνι του πολυτελούς σπιτιού όπου διέμενε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του 42χρονου φέρεται να ξεπέρασε τις 300.000 ευρώ.

Τα στελέχη του ελληνικού FBI κατάφεραν να φθάσουν στα ίχνη των τεσσάρων φυσικών αυτουργών του εγκλήματος και να τους περάσουν χειροπέδες. Αυτό που μένει πλέον είναι να εντοπίσουν και τον ηθικό αυτουργό, τον άνθρωπο δηλαδή που έδωσε την εντολή θανάτου.

Καταλυτικό ρόλο σε αυτό αναμένεται να παίξουν τα κινητά των συλληφθέντων καθώς και τα όσα θα πουν οι συλληφθέντες στις Αρχές, αν και οι άνθρωποι με τέτοιες δραστηριότητες δεν ανοίγουν εύκολα το στόμα τους.