Η πιο… γκρινιάρικη καμπάνια όλων των εποχών!

Εννοείται ότι μια καμπάνια είναι επιτυχημένη όταν συζητάς γι’ αυτή. Όλα κι όλα, αυτό το έχει κατακτήσει η καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ με το μήνυμα “δεν αντέχω έτσι άλλα τέσσερα χρόνια”!

Από την άλλη, όμως, είμαστε σίγουροι ότι με τόση μιζέρια και γκρίνια θα προσελκύσει κόσμο να ψηφίσει, ειδικά τους αναποφάσιστους;

Όταν λες σε κάποιον ότι ζούμε σε μια δυστοπία και τα βιντεάκια σου είναι σε ένα ημίφως και σε μια κατάσταση που μοιάζει με την σειρά “Last of us“, όμως όλοι σε θυμούνται πριν λίγες μέρες την Λαμπρή να σπας κανάτια στην Κέρκυρα κι από κάτω να είναι χιλιάδες λαού σε εκδρομή με τα κοψίδια στα χέρια, είσαι σίγουρος ότι πείθεις;

Είναι σαφές ότι υπάρχει κόσμος που περνάει δύσκολα. Το ζήτημα είναι όμως αν τρίβοντάς του το στην μούρη θα ψηφίσει εσένα, από την στιγμή μάλιστα που έχεις κυβερνήσει κιόλας, όχι στο τόσο μακρινό παρελθόν.

Πιο χαρακτηριστική από τις πολιτικές διαφημίσεις… γκρίνιας της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι εκείνη στο καφενείο με τους αγρότες.

Εμφανίζεται ένας αγρότης που έχει τα προϊόντα του στο αγροτικό κι εννοείται ότι πάει να τα πουλήσει στην αγορά. Τελικά μέσα σε ένα σκοτεινό και θαμπό καφενείο αποφασίζει να μην πάει αλλά να καθίσει για καφέ! Τι πιο σύνηθες, θα έλεγε και μια ψυχή!

Πιάνει κουβέντα με ένα άλλο θαμώνα που τον ρωτάει αν θα βρει αγοραστή αλλά δεν τον αφήνει κιόλας να πάει να τον βρει! Όλο εμπόδια του βάζει! Τελικά καταλήγουν στο προφανές: για το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει το πρωί από το σπίτι αλλά δεν έχει πάει να κάνει την δουλειά του ακόμη ο αγρότης μας, φταίνε τα συμφέροντα! Οι “μεγάλοι”, όπως λένε με νόημα οι δύο πρωταγωνιστές…

Τελικά, από το βάθος του μαγαζιού πετάγεται ένας άλλος κύριος, δεν μοιάζει με αγρότη αλλά μοιάζει με αυτόν τον αρχετυπικό συνταξιούχο που είναι μεν 65 ετών αλλά έχει τουλάχιστον 25 χρόνια ήδη στην σύνταξη!

“Εγώ δεν μπορώ να αντέξω έτσι άλλα τέσσερα χρόνια”, λέει και απορείς αν εννοεί με τον Μητσοτάκη ή μέσα στο συγκεκριμένο καφενείο!

Το πρώτο που θες να τον ρωτήσεις, είναι, “ρε χριστιανέ μου, αφού σε χαλάει το καφενείο από το πρωί ως το βράδυ, γιατί δεν ξεκινάς ένα χόμπι;”.

Αλλά, πάλι, μπορεί εμείς να μην ξέρουμε από διαφημίσεις. Θα δείξει.

Εφημερίδα “Συνείδηση”

Ποιος προηγείται στο Μεσολόγγι στις ανακοινώσεις υποψηφίων ;