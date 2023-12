Πιο αγράμματοι οι μεγαλύτερης ηλικίας από τα παιδιά!

Είπαμε για τα ευρήματα της PISA για τα παιδιά και κράξαμε δεόντως για τα σύγχρονα παιδιά που δεν ξέρουν τι τους γίνεται κλπ.

Όμως τα αντίστοιχα ευρήματα του PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), που είναι το Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων, είναι πολύ χειρότερα! Το PIAAC έχει σχεδιαστεί από τον ΟΟΣΑ με σκοπό την επιστημονική καταγραφή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τις δεξιότητες και ικανότητες του ενήλικου πληθυσμού.

Η τελευταία έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων είχε πραγματοποιηθεί το 2015 καλύπτοντας την ηλικιακή ομάδα από 16 έως 65 ετών. Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της έρευνας; Πού βρίσκονται οι ενήλικοι της Ελλάδας όσον αφορά βασικές δεξιότητες όπως είναι η κατανόηση κειμένου και η επίλυση μαθηματικών προβλημάτων; Πουθενά!

Μόλις το 5% των ενηλίκων εμφάνισε υψηλού επιπέδου δεξιότητες στην κατανόηση κειμένου, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος των 40 χωρών του ΟΟΣΑ βρίσκεται στο 10,6%. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε και τι ακούμε. Δεν μπορούμε να δομήσουμε ένα συγκροτημένο διάλογο. Και προφανώς γινόμαστε ευεπίφοροι στην «ευκολία» του λαϊκισμού και της συνωμοσιολογίας.

Μόλις το 5,6% των ενηλίκων πέτυχε στο 4ο από τα συνολικά 5 επίπεδα δυσκολίας των μαθηματικών. Ποσοστό που είναι πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που είναι στο 11,2%. Δηλαδή αδυνατούμε να αντιληφθούμε σημαντικές οικονομικές έννοιες, να προβούμε σε αριθμητικές συγκρίσεις και να υπολογίσουμε βασικές μαθηματικές και οικονομικές παραμέτρους της καθημερινής ζωής μας.

Πόσο μάλλον ευρύτερα οικονομικά θέματα που αφορούν το μέλλον της πατρίδας μας και απαιτούν γνώση, αντίληψη και ευθυκρισία. Στον πίνακα βλέπουμε τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν οι επιδόσεις των ενηλίκων στην Ελλάδα. Η χώρα μας βρίσκεται 6η από το τέλος!

Με λίγα λόγια, η Ελλάδα είναι καταδικασμένη γιατί το πρόβλημα είμαστε όλοι εδώ και πολλά χρόνια κι όχι τα παιδιά. Και υπάρχει και κάτι ακόμη: χώρες όπως οι αραβικές ή η Τουρκία μπορεί να έχουν υψηλότερες επιδόσεις αλλά κάνουν παιδιά. Και μάλιστα πολλά παιδιά…

Εδώ εμείς απλά χανόμαστε. Είναι η φυσική επιλογή του Δαρβίνου, δεν επικρατεί ο πιο δυνατός αλλά ο πιο προσαρμοστικός. Αν δεν είσαι ευφυής θα πρέπει να αναπαράγεσαι. Αν δεν κάνεις τίποτε από τα δύο…ας πρόσεχες!

Εφημερίδα “Συνείδηση”

