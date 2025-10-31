«Pink the City»: Μήνυμα από το Αγρίνιο για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Ένα ηχηρό μήνυμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού έστειλε το Αγρίνιο, μέσω της δράσης «Pink the City».

Με αφορμή την 25η Οκτωβρίου που είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού και γιορτάζεται κάθε χρόνο, ο μήνας Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού!

Το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο, οι Δομές Αστέγων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, o Ιατρικός Σύλλογος, η Ακτίνα Εθελοντισμού του Δήμου και ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής Αχαΐας» διοργάνωσαν το απόγευμα της Παρασκευής 31.10.25 για 13 η χρονιά την δράση «pink the city», στην «καρδιά» του Αγρινίου.

Ξεκίνησε συμβολικός περίπατος από την πλατεία Φλέμινγκ, ο οποίος πέρασε από τους πεζόδρομους Παπαστράτου, Αναστασιάδη, Βότση, Χαριλάου Τρικούπη και κατέληξε στο κέντρο της κεντρικής πλατείας, της πλατείας Δημοκρατίας, όπου εκεί πραγματοποιήθηκαν διάφορα events. Στον περίπατο αυτό οι συμμετέχοντες κρατούσαν ροζ μπαλόνια ή φορούσαν ροζ μπλουζάκια.

Στην πλατεία Δημοκρατίας παρουσιάστηκαν δράσεις που εμπλούτισαν το πρόγραμμα του φετινού, του 13 ου «pink the city», όπως χορευτικά και επιδείξεις Taekwondo και άλλων αθλημάτων.

Κύριος σκοπός της δράστης ήταν η αφύπνιση, αλλά και να «σταλεί» μαζικό μήνυμα για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, «βάφοντας» την πόλη του Αγρινίου ροζ, ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Αξίζει να τονίσουμε ότι στο Κοινωνικό Ιατρείο που βρίσκεται στην οδό Κωστή Παλαμά και στον αριθμό 20 πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι ανάλογες εξετάσεις!

Δείτε φωτογραφίες: