Πιλότος της Cyprus Airways ο Κώστας Μακεδόνας: «Η πτήση απαιτεί συγκέντρωση και χρήση του μυαλού»

Ο Κώστας Μακεδόνας, ένας από τους πιο πολυδιάστατους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής, ξεχωρίζει στη διατήρηση μιας διπλής επαγγελματικής ταυτότητας ως πιλότος της Cyprus Airways!

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική από μικρή ηλικία. Το 1989 κυκλοφόρησε τον πρώτο προσωπικό του δίσκο, που σηματοδότησε την αρχή μιας μακράς και επιτυχημένης καριέρας με 14 προσωπικούς δίσκους, πάνω από 400 τραγούδια στη δισκογραφία και συνεργασίες με τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες και στιχουργούς. Παράλληλα με τη μουσική, ο Κώστας Μακεδόνας άρχισε να ασχολείται με τα αεροπλάνα.

«Ήταν κάτι που μου άρεσε και με γοήτευε. Ήταν αυτό το δέος που έχουν οι περισσότεροι για τα αεροπλάνα. Μικρός πίστευα ότι πιλότος μπορεί να γίνει κανείς μόνο μέσω της Πολεμικής Αεροπορίας, δεν ήξερα ότι μπορεί να γίνει κάποιος πηγαίνοντας σε μια ιδιωτική σχολή» θα εξηγήσει, και θα προσθέσει:

«Σε ηλικία 21-22 ετών είχα ήδη ξεκινήσει την καλλιτεχνική μου καριέρα και δεν προλάβαινα να ασχοληθώ. Έμαθα κάποια στιγμή ότι θα μπορούσες να πάρεις πτυχίο αν πας Αμερική ή Αγγλία, αλλά αυτό ήταν αδύνατον λόγω των καλλιτεχνικών μου υποχρεώσεων. Ωστόσο, κάποια στιγμή γνώρισα έναν πιλότο της παλιάς Cyprus Airways, που μου είπε ότι θα μπορούσα να πάω σε μια αερολέσχη. Μου έφερε και μια σειρά βιβλίων και κάθισα και μελετούσα πολλές ώρες κάθε μέρα, με στόχο να πάρω ένα ερασιτεχνικό πτυχίο. Άλλωστε η δουλειά μου με τη μουσική και το τραγούδι ήταν τότε πολύ απαιτητική για να σκεφτώ κάτι περισσότερο».

Έχοντας στα χέρια του το ερασιτεχνικό δίπλωμα, στη συνέχεια φοίτησε στη σχολή της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας και το 1999 αποκτά επαγγελματικό πτυχίο. «Το έκανα πιο πολύ για τη γνώση και όχι για επαγγελματική σταδιοδρομία». Τελικά δεν το απέφυγε.

Κώστας Μακεδόνας: Έχω πετάξει με εταιρείες που ειδικεύονταν σε αεροδιακομιδές ασθενών, σε VIP πτήσεις και αργότερα ήρθε το Airbus A320

«Από το 2000 και μετά εργάστηκα σε διάφορες εταιρείες, πραγματοποιώντας πτήσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Έχω πετάξει με εταιρείες που ειδικεύονταν σε αεροδιακομιδές ασθενών, σε VIP πτήσεις και αργότερα ήρθε το Airbus A320. Σε αυτά βρίσκομαι τουλάχιστον 15-16 χρόνια, έχοντας πετάξει σε περισσότερα από 200 αεροδρόμια στον κόσμο» θα εξηγήσει στο iefimerida ο κ. Μακεδόνας, ο οποίος ως πιλότος δεν χρησιμοποιεί το καλλιτεχνικό του όνομα αλλά το πραγματικό, που είναι Κωνσταντίνος Πάκας.

Συνολικά, στον χώρο της αεροπορίας βρίσκεται 32 χρόνια, τα 25 από αυτά ως επαγγελματίας με αρκετές χιλιάδες ώρες πτήσης στο ενεργητικό του, ενώ τον τελευταίο ενάμιση χρόνο εργάζεται για την Cyprus Airways, που έχει βάση τη Λάρνακα.

Όπως λέει, «τα τρέχοντα δρομολόγια περιλαμβάνουν πόλεις όπως Ντουμπάι, Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Αθήνα, Άκτιο, Ηράκλειο, Σκιάθο, Βενετία, Μιλάνο, Παρίσι, Βαρκελώνη και φυσικά έχω πετάξει σε αυτά δεκάδες φορές».

Από το 2005 είναι και εκπαιδευτής σε αεροπλάνα, μεταξύ των οποίων και σε Airbus, ενώ τα τελευταία χρόνια είναι και εξεταστής για τους μελλοντικούς πιλότους. «Αυτή τη δουλειά πρέπει να την αντιμετωπίζεις με μεγάλη σοβαρότητα, δεν είναι αστείο, δεν είναι πλάκα, κουβαλάς τεράστια ευθύνη».

Ο κόσμος συχνά τον αναγνωρίζει και εκπλήσσεται που είναι και πιλότος, καθώς λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν αυτή την πτυχή της ζωής του.

«Το ότι το κάνω αυτό πάνω από τρεις δεκαετίες και δεν το ξέρει ο πολύς κόσμος είναι γιατί δεν το κάνω για τον κόσμο αλλά για μένα. Είναι κάτι που αγαπάω και σαφώς το να εργάζεσαι κάπου παράλληλα σου δίνει την άνεση να μπορείς να είσαι πιο επιλεκτικός στην καλλιτεχνική σου δραστηριότητα», σημειώνει.

Βέβαια, δεν έχει εγκαταλείψει την καλλιτεχνική του πορεία. Όπως εξήγησε στο iefimerida, «το καλοκαίρι πραγματοποίησα πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και την Κύπρο. Τώρα προετοιμάζομαι για μια συναυλία που θα είναι αφιέρωμα στον έναν χρόνο από το θάνατο του Μίμη Πλέσσα, με την Πέγκυ Ζήνα, στο Παλλάς, τον Δεκέμβριο, ενώ τους επόμενους μήνες θα έχουμε και τη νέα δισκογραφική δουλειά στον αέρα, η οποία περιλαμβάνει ανέκδοτα τραγούδια σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου».

Η διπλή καριέρα του Κώστα Μακεδόνα αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα επιτυχίας και ενθουσιασμού, αποδεικνύοντας πως η επιλογή να ακολουθήσει κανείς δύο διαφορετικά πάθη μπορεί να συμβιώσει αρμονικά. Αρκεί η επιμονή και η αγάπη γι’ αυτά. Ο ίδιος χαρακτηρίζει και τις δύο δραστηριότητες ως ουσιώδεις πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής του ζωής, προσπαθώντας πάντα να δίνει το καλύτερο και στις δύο.

«Το ένα συμπληρώνει το άλλο, προσφέροντάς μου απίστευτη ισορροπία. Η καλλιτεχνική δουλειά απαιτεί συναίσθημα και καλλιτεχνική ανησυχία, ενώ η πτήση απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση, μελέτη και χρήση του μυαλού. Το ένα επάγγελμα με ξεκουράζει από το άλλο. Και αυτό που συζητούσα με έναν συνάδελφο, πρόσφατα, είναι ότι υπάρχει μια κοινή αγάπη για τη μουσική ανάμεσα στους πιλότους, και, αντίστροφα, πολλοί καλλιτέχνες αγαπούν την αεροπορία», θα τονίσει ο Κώστας Μακεδόνας στο iefimerida.