Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία επειδή δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό

Αγριος καβγάς ξέσπασε σε μια από τις πιο όμορφες και απομονωμένες παραλίες στο Πήλιο, σε ένα σκηνικό που κατέληξε σε τρεις συλλήψεις, λόγω... γυμνισμού.

Σύμφωνα με το TheNewspaper, όλα ξεκίνησαν όταν δύο άνδρες από την Αθήνα αποφάσισαν να απολαύσουν το μπάνιο τους χωρίς μαγιό.

Η επιλογή τους εξόργισε έναν άλλο άνδρα από τα Γιαννιτσά, ο οποίος βρισκόταν εκεί με τη γυναίκα και τα παιδιά του. Οι λεκτικές αντεγκλήσεις δεν άργησαν να μετατραπούν σε σπρωξίματα και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στην παραλία.

Παρευρισκόμενοι κάλεσαν την Αστυνομία, που έφτασε γρήγορα στο σημείο και συνέλαβε και τις δύο πλευρές. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, μεταξύ άλλων, προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας και διατάραξη κοινής ειρήνης.

Οι δύο Αθηναίοι υπέβαλαν μήνυση για επίθεση, ενώ ο άλλος πρωταγωνιστής του επεισοδίου ανταπάντησε με αντιμήνυση, οδηγώντας και τους τρεις στο κρατητήριο για να περάσουν τη νύχτα.

Χθες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Βόλου, όπου πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο Παρασκευή στη 13:00. Μάλιστα, η μία πλευρά σκοπεύει να προσκομίσει ιατρικές γνωματεύσεις από το Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, προκειμένου να ενισχύσει τις κατηγορίες της.

Το περιστατικό έγινε στην παραλία «Τζίτζικας», στον δρόμο Μηλίνας – Τρικερίου, μια μικρή και απόκρημνη γωνιά του Πηλίου, γνωστή για τα γαλάζια νερά της, που αυτή τη φορά όμως έγινε… σκηνικό καυγά και κατέληξε σε δικαστική διαμάχη.

