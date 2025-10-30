Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Πιλάτες στο Πάρκο: Οι γυναίκες του Αγρινίου στέλνουν μήνυμα ζωής ενάντια στον καρκίνο του μαστού

Μια υπέροχη δράση με άρωμα αισιοδοξίας και δύναμης πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πάρκο του Αγρινίου, όπου γυναίκες κάθε ηλικίας, γυμνάστηκαν με πιλάτες, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού.

Το απόγευμα της Τετάρτης (29.10.25), με ροζ μπλουζάκια, χαμόγελα και θετική ενέργεια, οι γυναίκες έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα ζωής και ενότητας, κάνοντας πιλάτες μέσα στη φύση.

 

Η δράση διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού, με στόχο την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την ενδυνάμωση των γυναικών.

 

 

Το παρόν έδωσε και η Αντιδήμαρχος Αγρινίου, Γεωργία Μπόκα, υποστηρίζοντας τη δράση και τονίζοντας τη σημασία της πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού.

Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και συγκινητική, με το ροζ, το χρώμα της ελπίδας και της γυναικείας δύναμης, να κυριαρχεί παντού. Οι συμμετέχουσες, μέσα από την δράση αυτή υπενθύμισαν σε όλους πως: «Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές. Όταν είμαστε μαζί, γινόμαστε πιο δυνατοί!»

 

Υπενθυμίζεται ότι αύριο, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί το 11ο Pink the City, μια ακόμη δράση αφιερωμένη στην ενημέρωση και την πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 6:30 μ.μ το απόγευμα στην Πλατεία Φλέμινγκ.

Δείτε φωτογραφίες:

