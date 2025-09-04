«Πικρός» καφές για τους Έλληνες: Αυξήσεις έως 31% σε καφετέριες και σούπερ μάρκετ

Αυτό οδηγεί σε στροφή μερίδας καταναλωτών σε καφέ από σούπερ μάρκετ για κατανάλωση στο σπίτι ή στο γραφείο, γεγονός που αποτυπώνεται στην αύξηση πωλήσεων στιγμιαίου και αλεσμένου καφέ.

Η άνοδος της τιμής του καφέ αποδίδεται σε συνδυασμό παραγόντων όπως η κλιματική αλλαγή και οι μειωμένες σοδειές στις βασικές παραγωγικές χώρες, αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι νέοι κανονισμοί της ΕΕ για την προστασία των δασών, οι εμπορικοί δασμοί και η αυξανόμενη ζήτηση από αναδυόμενες αγορές όπως η Κίνα.

Μόνο τον Αύγουστο, η τιμή της ποικιλίας Arabica κατέγραψε άνοδο 35,86% στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ η Robusta σημείωσε αύξηση 49,72% στο Λονδίνο, οδηγώντας και την ελληνική αγορά σε πρωτόγνωρα επίπεδα τιμών.

Ο ρόλος του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) επιβαρύνει τον καφέ με 10%–15%, αποφέροντας στο κράτος περίπου 150 εκατ. ευρώ ετησίως και συνολικά 1,2 δισ. ευρώ από το 2017. Ο κλάδος θεωρεί πως η φορολογία αυτή επιδεινώνει τις ήδη υψηλές τιμές.

Υπολογίζεται ότι η κατάργηση του ΕΦΚ θα οδηγούσε σε μείωση στις τιμές στο ράφι κατά τουλάχιστον 10%.

Η Ελληνική Ένωση Καφέ κατέθεσε διάβημα προς την κυβέρνηση ζητώντας την κατάργηση ή σημαντική μείωση του ΕΦΚ. Το αίτημα τέθηκε και σε πρόσφατες συναντήσεις με τον υπουργό Οικονομικών, αλλά και σε επαφές με κοινοβουλευτικά κόμματα.

Το παράδειγμα της Δανίας

Η Δανία πρόσφατα ανακοίνωσε την κατάργηση των φόρων στον καφέ και τη σοκολάτα, προκειμένου να ανακουφίσει τα νοικοκυριά από το βάρος της ακρίβειας, δεδομένης της αύξησης της τιμής του καφέ κατά 35,5% σε διάστημα ενός έτους.

Οι καφετέριες και τα καταστήματα εστίασης αντιμετωπίζουν σημαντική αύξηση στο κόστος προμηθειών. Οι μεγαλύτερες αλυσίδες μετακυλίουν το βάρος στους πελάτες αυξάνοντας τις τιμές, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις συχνά απορροφούν μέρος του κόστους, μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους τους και δυσκολεύοντας τη βιωσιμότητά τους.

Πηγή: newmoney.gr