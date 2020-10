Πηγή Δεβετζή: «Είμαι καλά αλλά αρχίζουν να εμφανίζονται τα συμπτώματα του κορωνοϊού»

Η Ολυμπιονίκης στο τριπλούν που διαγνώστηκε θετική στον ιό, δεν θα συμμετέχει όπως είχε ανακοινωθεί στο celebrity talent show του OPEN, Just the 2 Of Us

H Πηγή Δεβετζή που διαγνώστηκε θετική στον κορωνοϊό μίλησε μέσω skype στην εκπομπή «Ευτυχείτε» για την κατάσταση της υγείας της.

«Είμαι καλά, αλλά αρχίζουν τα συμπτώματα και εμφανίζονται σιγά σιγά και είναι όντως αυτά που ακούμε» ανέφερε αρχικά η Ολυμπιονίκης στο τριπλούν.

«Την πρώτη μέρα είχα δέκατα και έφτασα μέχρι 38. Μετά είχα τέσσερις μέρες πονοκέφαλο και πήγα κι έκανα το τεστ, το οποίο δυστυχώς βγήκε θετικό. Τα συμπτώματα που αντιμετωπίζω προς το παρόν είναι ότι αρχίζω και χάνω λίγο τη γεύση μου και έχω και λίγο βήχα. Σε γενικές γραμμές το περνάω ήπια, το περνάω στο σπίτι μου, πυρετό δεν έχω καθόλου» κατέληξε.

Η Πηγή Δεβετζή εμφάνισε στις 7 Οκτωβρίου, όπως είπε, τα πρώτα συμπτώματα και θα παραμείνει σε καραντίνα μέχρι τις 21 Οκτωβρίου.

protothema.gr

Κορονοϊός: 295 νέα κρούσματα στην Ελλάδα – 7 νέοι θάνατοι