«Πίεση» στα Επείγοντα της Αιτωλοακαρνανίας – Στα νοσοκομεία χωρίς παραπεμπτικό

Η πλειοψηφία των ασθενών στην Αιτωλοακαρνανία καταφθάνει στα Επείγοντα χωρίς παραπεμπτικό, γεγονός που, όπως τονίζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αιτωλοακαρνανίας, Μάκης Αραβανής αποτυπώνει τις σοβαρές ελλείψεις και την υποστελέχωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Σαν αποκούμπι για δημόσια και δωρεάν υγεία «βλέπουν» τα νοσοκομεία οι πολίτες, την στιγμή που η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι υποστελεχωμένη και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες.
Το γεγονός επίσης ότι στην Αιτωλοακαρνανία υπάρχει πληθυσμός που δε διαθέτει άμεση και συνεχή, 24ωρη, πρόσβαση σε γιατρό του δημόσιου συστήματος υγείας είναι ακόμη ένας παράγοντας που οδηγεί τους πολίτες στα νοσοκομεία, είτε για απλά θέματα υγείας, είτε για σοβαρότερα.
Αποτέλεσμα αυτού το προσωπικό των Επειγόντων Περιστατικών με τη σειρά του υπερβάλει καθημερινά εαυτόν για να ανταποκριθεί στις ανάγκες, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις ελλείψεις και τα προβλήματα των Νοσοκομείων. Το πρόβλημα, βέβαια, είναι διαχρονικό και συντηρείται όσο τα Κέντρα Υγείας αδυνατούν να παίξουν το ρόλο τους στο σύστημα υγείας και τα Νοσοκομεία από την άλλη αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα σε ελλείψεις προσωπικού.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Ι.Ν.Α.Α.) Μάκης Αραβανής μιλώντας στη «Συνείδηση» ανέλυσε το πόσοι πάνε στα νοσοκομεία με παραπεμπτικό και πόσοι μόνοι τους, δίνοντας παράλληλα και τη γενικότερη εικόνα για την Αιτωλοακαρνανία και τις δημόσιες δομές υγείας της περιοχής.