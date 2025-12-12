«Πίεση» στα Επείγοντα της Αιτωλοακαρνανίας – Στα νοσοκομεία χωρίς παραπεμπτικό

7 Η πλειοψηφία των ασθενών στην Αιτωλοακαρνανία καταφθάνει στα Επείγοντα χωρίς παραπεμπτικό, γεγονός που, όπως τονίζει ο Πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αιτωλοακαρνανίας, Μάκης Αραβανής αποτυπώνει τις σοβαρές ελλείψεις και την υποστελέχωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Σαν αποκούμπι για δημόσια και δωρεάν υγεία «βλέπουν» τα νοσοκομεία οι πολίτες, την στιγμή που η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι υποστελεχωμένη και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Το γεγονός επίσης ότι στην Αιτωλοακαρνανία υπάρχει πληθυσμός που δε διαθέτει άμεση και συνεχή, 24ωρη, πρόσβαση σε γιατρό του δημόσιου συστήματος υγείας είναι ακόμη ένας παράγοντας που οδηγεί τους πολίτες στα νοσοκομεία, είτε για απλά θέματα υγείας, είτε για σοβαρότερα. Αποτέλεσμα αυτού το προσωπικό των Επειγόντων Περιστατικών με τη σειρά του υπερβάλει καθημερινά εαυτόν για να ανταποκριθεί στις ανάγκες, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις ελλείψεις και τα προβλήματα των Νοσοκομείων. Το πρόβλημα, βέβαια, είναι διαχρονικό και συντηρείται όσο τα Κέντρα Υγείας αδυνατούν να παίξουν το ρόλο τους στο σύστημα υγείας και τα Νοσοκομεία από την άλλη αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα σε ελλείψεις προσωπικού. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Ι.Ν.Α.Α.) Μάκης Αραβανής μιλώντας στη «Συνείδηση» ανέλυσε το πόσοι πάνε στα νοσοκομεία με παραπεμπτικό και πόσοι μόνοι τους, δίνοντας παράλληλα και τη γενικότερη εικόνα για την Αιτωλοακαρνανία και τις δημόσιες δομές υγείας της περιοχής. Ο Μάκης Αραβανής

Συγκεκριμένα ο κ. Αραβανής επεσήμανε: «Το κυρίαρχο είναι ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που έρχονται στα Επείγοντα είναι χωρίς παραπεμπτικό από γιατρό είτε Κέντρου Υγείας, είτε από ιδιώτη γιατρό.

Υπάρχει ένα ποσοστό ασθενών που παραπέμπονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με παραπεμπτικό είτε από τον προσωπικό τους γιατρό, είτε από τον ιδιώτη γιατρό τους, είτε από γιατρό Κέντρου Υγείας, όπου αρκετές φορές αυτό το περιστατικό συνοδεύεται με μεταφορά από ασθενοφόρο ή μεταφορά από μόνοι τους, αλλά αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι πλειοψηφία σε καμία περίπτωση.

Το θέμα υγείας που φέρνει ασθενείς στα επείγοντα δεν έχει σχέση. Η πλειοψηφία των ασθενών έρχονται μόνοι τους στα επείγοντα είτε πρόκειται για κάτι πολύ απλό, είτε για ένα σοβαρότερο θέμα υγείας, είτε για περιπολικό θέμα υγείας. Αυτό κατά την γνώμη μου αναδεικνύει και τις χρόνιες ανεπάρκειες και τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Τα προβλήματα και οι ανεπάρκειες αφορούν την υποστελέχωση των δημόσιων δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας, τη μετακίνηση αρκετών γενικών γιατρών για να καλύπτουν κενά και «τρύπες» στα δημόσια νοσοκομεία, είτε με εφημερίες και κυρίως στο Τμήμα των Επειγόντων Περιστατικών, είτε με μετακινήσεις και μεταξύ των Κέντρων Υγείας. Επίσης, είναι γνωστό ότι υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί στην Αιτωλοακαρνανία, που δεν έχουν σχεδόν καθόλου ή έχουν μερική πρόσβαση σε γιατρό του δημόσιου συστήματος υγείας, ακόμη και για την απλή συνταγογράφηση.

Ακόμη, με όλες τις αναδιαρθρώσεις που έγιναν από τα μνημόνια και έπειτα και με την υπαγωγή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις υγειονομικές περιφέρειες, αλλά και την χρόνια απαξίωση και την εγκατάλειψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας απ’ όλες τις κυβερνήσεις με τη χρόνια υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση, βλέπουμε τον κόσμο να κατευθύνεται στα δημόσια νοσοκομεία. Την ίδια στιγμή δεν γνώριζαν και δεν γνωρίζουν πιθανότατα τι οργανογράμματα υπάρχουν στην πρωτοβάθμια.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο κόσμος να βλέπει ως τελευταίο αποκούμπι για την υγεία του στη δημόσια και δωρεάν υγεία, στο βαθμό που υπάρχει, τα δημόσια νοσοκομεία, επιβαρύνοντάς τα όμως ως προς τη λειτουργία τους και ως προς την λειτουργία κυρίως των Επειγόντων.

Μια σειρά από περιπτώσεις περιστατικών θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στις δημόσιες και δωρεάν δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Προφανώς η

μεταρρύθμιση με τον προσωπικό γιατρό που σου δίνει 10 λεπτά διαχείρισης δεν επαρκεί και είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα.

Με δύο λόγια ο προσανατολισμός που παρουσιάζουν για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και γενικότερα για τη δημόσια και δωρεάν υγεία δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει Κέντρο Υγείας που να λειτουργεί όλο το 24ωρο με όλες τις βασικές ειδικότητες, με προσανατολισμό για την πρόληψη, με οικογενειακούς γιατρούς και γιατρούς που να παρακολουθούν τα χρόνια νοσήματα και όλο τον πληθυσμό, ώστε να αποσυμφορηθούν τα δημόσια νοσοκομεία και να μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα τα περισσότερο σύνθετα περιστατικά.

Αυτό δεν υπάρχει και γι’ αυτό βλέπουμε και αυτή τη μεγάλη προσέλευση στα Νοσοκομεία της Αιτωλοακαρνανίας και γενικότερα στα νοσοκομεία. Σε μια εφημερία στο παθολογικό για παράδειγμα αν έρθουν 80 περιστατικά, το πολύ τα 10 θα έχουν παραπεμπτικό, είναι δηλαδή πολύ μικρό το ποσοστό».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»