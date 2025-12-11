Πιερρακάκης: Τα συγχαρητήρια των υπουργών της κυβέρνησης για την εκλογή του υπουργό Οικονομικών

Τα συγχαρητήρια τους εξέφρασαν υπουργοί και υψηφόβαθμα στελέχη της ΝΔ, αλλά και τη σημασία που έχει για τη χώρα η εκλογή Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup.

Νίκος Δένδιας: «Θερμά συγχαρητήρια στον υπουργό Οικονομικών»

Σε σχετική ανάρτηση ο υπουργός Άμυνας αναφέρει:

«Θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, για την τεράστια επιτυχία της εκλογής του ως προέδρου του Eurogroup».

Σοφία Ζαχαράκη: «Έχουμε θέσει με σοβαρότητα όλες μας τις δυνάμεις να αποκαταστήσουμε την διεθνή ισχύ της Ελλάδας»

Η ανάρτηση της υπουργού Παιδείας:

«Μια μεγάλη αναγνώριση του αγώνα και της προόδου της χώρας υπό τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και μια ξεχωριστή τιμή στο πρόσωπο του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Έχουμε θέσει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία όλες μας τις δυνάμεις να αποκαταστήσουμε το κύρος και την διεθνή ισχύ της Ελλάδας προς όφελος όλων των Ελλήνων.

Συγχαρητήρια Κυριάκο!»

Νίκος Παπαθανάσης: «Μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της αξιοπιστίας που απολαμβάνει πλέον η Ελλάδα διεθνώς»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η ομόφωνη εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, μια ιστορική απόφαση για την Ελλάδα και εξαιρετική τιμή για τον ίδιον, αποτελεί αποτέλεσμα και δικαίωση της ηγεσίας και της διακυβέρνησης της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνιστά μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της ευρωπαϊκής αναγνώρισης για την αναπτυξιακή οικονομική πολιτική που με συνέπεια και αποφασιστικότητα ακολουθεί η Ελλάδα από το 2019. Μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της αξιοπιστίας και του κύρους που απολαμβάνει πλέον η Ελλάδα διεθνώς.

Ταυτόχρονα, η εκλογή Πιερρακάκη έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή για την Ευρώπη, όπου η εξεύρεση και η συντονισμένη εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων στα μεγάλα προβλήματα των πολιτών, όπως η ακρίβεια και το στεγαστικό, αλλά και η στρατηγική ενίσχυση της Ε.Ε. απέναντι στις πολυεπίπεδες προκλήσεις που αντιμετωπίζει συνολικά, καθίστανται άμεσες προτεραιότητες για όλους.

Οι γνώσεις και οι αποδεδειγμένες μεταρρυθμιστικές ικανότητες του νέου προέδρου του Eurogroup, ενισχυμένες από την ψήφο εμπιστοσύνης που εξασφάλισε, αποτελούν την καλύτερη αφετηρία για μια γόνιμη θητεία, στο ύψος των αναγκών αλλά και των μεγάλων ευκαιριών που διανοίγονται για το μέλλον. Για την διαφύλαξη των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης και την ενδυνάμωση της αναπτυξιακής της προοπτικής, με δημοσιονομική σύνεση και κοινωνικό πρόσημο. Για την ενίσχυση και ολοκλήρωση μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς. Για μια Ευρωζώνη με επιχειρήσεις πιο καινοτόμες, ανταγωνιστικές και παραγωγικές. Για μια Ευρώπη που ξανακερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών της και τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον κόσμο.

Δέκα χρόνια μετά από τους εθνικά επικίνδυνους πολιτικούς τυχοδιωκτισμούς της τότε ελληνικής κυβέρνησης, που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα έχει επιστρέψει στον πυρήνα της λήψης αποφάσεων, αποτελεί πρωταγωνιστή των εξελίξεων.

Εύχομαι στον φίλο και συνάδελφο Κυριάκο Πιερρακάκη καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο του. Όπως τόνισα και κατά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, το επιβάλλουν τα εθνικά μας συμφέροντα, το επιτάσσουν τα συμφέροντα της Ευρώπης».

Αλεξάνδρα Σδούκου: «Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης»

Δήλωση της Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Σδούκου για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup:

«Πριν από μόλις μία δεκαετία, η χώρα έμπαινε στο πιο μακρύ και σκοτεινό εξάμηνο της μεταπολιτευτικής της ιστορίας. Από τα επικίνδυνα καμώματα ενός ανεύθυνου υπουργού Οικονομίας, στη δήθεν ‘σκληρή διαπραγμάτευση’, στο δημοψήφισμα της εξαπάτησης και, τελικά, στην κωλοτούμπα που οδήγησε την Ελλάδα στο χείλος της οικονομικής απομόνωσης. Ήταν η περίοδος που η πατρίδα μας είχε μεταβληθεί στο ‘μαύρο πρόβατο’ της Ευρώπης και του Eurogroup, με μηδενική αξιοπιστία και καμία δυνατότητα να μιλήσει για το Ευρωπαϊκό μέλλον», αναφέρει σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

«Σήμερα η χώρα μας έχει γυρίσει οριστικά σελίδα. Η εκλογή του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup το αποδεικνύει. Από χώρα αποσυνάγωγη, συνδιαμορφώνει το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης από την πρώτη γραμμή.

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη είναι ένα επίτευγμα που αποτελεί τιμή για την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πρωτίστως για τη χώρα. Αντανακλά όλες τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών αλλά και τη σταθερή, μεθοδική δουλειά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη που έφερε αποτελέσματα στην ενίσχυση της οικονομίας, στη δίκαιη μείωση των φόρων και στην προώθηση μεταρρυθμίσεων.

Ο δρόμος της επιτυχίας βρίσκεται πάντα στην αξιοπιστία, στις ιδέες και στη σκληρή δουλειά. Και σήμερα, αυτή η σοβαρή προσπάθεια αποδίδει.

Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης, όχι ως δακτυλοδεικτούμενη εξαίρεση, αλλά ως μια χώρα στην πρωτοπορία των εξελίξεων».