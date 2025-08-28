Πιερία: Συγκλονίζει η γιαγιά της 9χρονης – «Οι γονείς της είναι σε σοκ, τα παιδιά φορούσαν ζώνη»

Ελπίδα δίνει μέσα από τα λόγια της η γιαγιά της 9χρονης που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στην Πιερία.

Ενώ η 11χρονη αδελφή της συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο μέχρι και σήμερα 28/8 η συγγενής της δήλωσε πως αν και έκανε εγχείρηση στα πόδια, τα ζωτικά της όργανα λειτουργούν καλά.

Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα έγινε το απόγευμα της Τετάρτης στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης – Δίου, στη Νέα Έφεσο Πιερίας. Η 35χρονη μητέρα που οδηγούσε το αυτοκίνητο, έχασε τον έλεγχο του με αποτέλεσμα να καρφωθεί πάνω σε δέντρο. Οι φωτογραφίες από τον τόπο της τραγωδίας σοκάρουν. Το αυτοκίνητο από την πρόσκρουση μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών και τίποτα δεν υποδηλώνει πλέον πως αυτά τα σιδερικά κάποτε ήταν αυτοκίνητο.

Η γιαγιά των κοριτσιών, μιλώντας στο newsit.gr, εξηγεί ότι η 35χρονη νύφη της πήρε το αυτοκίνητο για να πάει μαζί με τις κόρες της για ψώνια. Ο συγκεκριμένος δρόμος, όπως λέει, ήταν γεμάτος χαλίκια με αποτέλεσμα πάνω στην στροφή να την «πετάξει» εκτός πορείας και να πέσει στο δέντρο.

Όπως είπε, η 11χρονη εγγονή της συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο αλλά τα όργανά της λειτουργούν καλά.