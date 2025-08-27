Πιερία: Νεκρή 9χρονη σε τροχαίο - Τραυματίστηκε η μητέρα και η 11χρονη αδερφή της

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Πιερία με θύμα ένα 9χρονο κοριτσάκι και σοβαρά τραυματίες τη μητέρα και την 11χρονη αδερφή της.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (27.8.25) στην Επαρχιακή Οδό Κατερίνης-Δίου, στο ύψος της Οικολογικής Εφέσου. Τo τροχαίο δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 9χρονου κοριτσιού, τον σοβαρό τραυματισμό της 11χρονης αδελφής του και της μητέρας τους.

Η σφοδρή σύγκρουση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα οδηγός –για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να προσκρούσει με σφοδρότητα σε δέντρο. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τα δύο της παιδιά, κορίτσια ηλικίας 9 και 11 ετών.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το 9χρονο κορίτσι έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ η 11χρονη αδελφή του και η μητέρα τους τραυματίστηκαν. Μητέρα και κόρη διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα άνδρες, οι οποίοι απεγκλώβισαν την οδηγό και τα παιδιά. Επίσης, δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους τραυματίες. Πρώτοι στο σημείο έφτασαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο 9χρονο κορίτσι, το οποίο δυστυχώς είχε ήδη καταλήξει.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Κατερίνης.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: odelalis.gr