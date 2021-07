Πέτσας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για τεστ και «green pass» και για μετακινήσεις από νομό σε νομό

Ανοιχτό το ενδεχόμενο τα μέτρα που θα ισχύσουν από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου στις μετακινήσεις προς τη νησιωτική χώρα (αρνητικό μοριακό ή rapid test και ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό) για τους μη εμβολιασμένους πολίτες να εφαρμοστούν και στις μετακινήσεις από νομό σε νομό άφησε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

«Δεν αποκλείω τίποτα γιατί ο μήνας Ιούλιος είναι πολύ κρίσιμος. Αν θέλει κάποιος να κάνει τις διακοπές του τον Αύγουστο, έχει μέσα στον Ιούλιο κάθε δυνατότητα να κάνει το εμβόλιο και να τελειώνει, ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι, ενώ είχαμε φτάσει σε ένα υψηλό ρυθμό εμβολιασμών ημερησίως, όπου γίνονταν 115.000 -120.000 εμβολιασμοί την ημέρα, τώρα είμαστε κάτω από τις 90.000 εδώ κι αρκετές ημέρες, που σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται περίπου 25.000-30.000 εμβολιασμοί επιπλέον.

Ο κ. Πέτσας προειδοποίησε ότι, αν συνεχίσει να πέφτει ο ρυθμός των εμβολιασμών, «θα πρέπει πράγματι να εξετάσουμε κάθε εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας για να είναι πιο έντονο το κίνητρο για τον εμβολιασμό».

Τι ισχύει για τα νησιά

Σημειώνεται ότι τα νέα μέτρα για τις μετακινήσεις στα νησιά θα ισχύουν από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου.

Οι ενήλικες θα πρέπει να φέρουν: Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, αρνητικό αποτέλεσμα τεστ PCR τις τελευταίες 72 ώρες ή αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες.

Για ανήλικους 12 – 17 ετών, θα απαιτείται οποιοδήποτε τεστ, συμπεριλαμβανομένου του self test, ενώ οι ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα.

Στην επιστροφή από τα νησιά συνίσταται η διενέργεια self test για όλους όσους είναι άνω των 12 ετών.

Από το μέτρο εξαιρούνται η Εύβοια, η Σαλαμίνα και η Λευκάδα.

Επίσης, εξαιρούνται:

Όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών νησιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση. Αυτοί θα μετακινούνται με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) όπως ήδη ισχύει.

Όσοι μετακινούνται μεταξύ νήσων που βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις ή σε πορθμεία που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα με νήσους κοντινής απόστασης. Θα μετακινούνται με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) αν πρόκειται για εργαζόμενους όπως ήδη ισχύει και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) πριν τη μετακίνηση για τους υπολοίπους.

