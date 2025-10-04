Πετροχώρι Θέρμου: Αναβάλλεται για αύριο η Γιορτή Τρύγου και Κρασιού

Ο Σύλλογος Πετροχωριτών Τριχωνίδας, σε συνεργασία με τον Δήμο Θέρμου, ανακοίνωσε πως αναβάλλεται για σήμερα, Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, Γιορτής Τρύγου και Κρασιού στο Πετροχώρι, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η εκδήλωση μεταφέρεται για αύριο, Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, και θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί. Το πρόγραμμα της γιορτής διαμορφώνεται ως εξής:

11:00 – Στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου:

Πάτημα σταφυλιών και παράλληλες δράσεις, όπως στήσιμο στεμφύλων με τρόκολο και παρασκευή πετιμεζιού.

Στη συνέχεια, η γιορτή θα μεταφερθεί στην πλατεία του χωριού, όπου το χορευτικό τμήμα του “Χοροστασίου Αγρινίου” θα παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς.

Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με ζωντανή μουσική, προσφέροντας κέφι και διασκέδαση σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξη, και προσκαλούν όλους να συμμετάσχουν στη γιορτή αύριο, σε μια μέρα αφιερωμένη στα αμπέλια, το κρασί και την παράδοση του τόπου μας.

