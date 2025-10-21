Πετρέλαιο θέρμανσης: Φθηνότερο μεν, αλλά χωρίς παραγγελίες ακόμη στην Αιτωλοακαρνανία

Μειωμένη η τιμή κατά 10 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά δεν έχει ακόμη μετατρέψει το ενδιαφέρον σε παραγγελίες, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση». Τι αναφέρει ο Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αιτωλοακαρνανίας, Δημοσθένης Κακούρης.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης από την Τετάρτη 15.10.25 και φέτος η τιμή του είναι μειωμένη κατά 10 λεπτά σε σύγκριση με πέρυσι, την αντίστοιχη χρονική περίοδο, όταν δηλαδή ξεκίνησε η διάθεσή του.

Φέτος όμως, παρά την χαμηλότερη τιμή, οι παραγγελίες είναι ελάχιστες στην Αιτωλοακαρνανία, διότι δεν βοηθάει ο καιρός, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα οι καταναλωτές ξεκίνησαν να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους ρωτώντας για την τιμή του πετρελαίου.

Σε άλλες περιοχές της χώρας η αγορά πετρελαίου θέρμανσης κινείται απροσδόκητα δυναμικά με τους καταναλωτές να θέλουν να εκμεταλλευτούν την ευνοϊκή συγκυρία με τις χαμηλές τιμές και να «στοκάρουν» για το επόμενο διάστημα. Αυτό ισχύει κυρίως για περιοχές της στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι θερμοκρασίες έχουν πέσει περισσότερο, αλλά και κάποιες ακόμη περιοχές της χώρας.

Ο Πρόεδρος των Ένωσης Βενζινοπωλών Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας Δημοσθένης Κακούρης μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» σημείωσε: «Ξεκίνησε η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης από την Τετάρτη 15.10.25 και θα διαρκέσει μέχρι και 30.04.26.

Η τιμή του θα κυμανθεί από 1 ευρώ και 13 λεπτά μέχρι και 1 ευρώ και 15 λεπτά περίπου. Φέτος είναι φθηνότερο κατά 10 λεπτά απ’ ό,τι πέρσι, το ίδιο χρονικό διάστημα, κατά το ξεκίνημα δηλαδή της σεζόν. Οι παραγγελίες μέχρι στιγμής είναι ελάχιστες, αν και οι καταναλωτές έχουν ξεκινήσει να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για το πετρέλαιο και ρωτάνε για την τιμή του.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι και τα πρατήρια καυσίμων δεν έχουν προλάβει όλα ακόμη να προμηθευτούν πετρέλαιο, αλλά πολύ σύντομα θα διαθέτουν. Δεν βοήθεια και ο καιρός μέχρι στιγμής για να υπάρχει ενδιαφέρον από τους καταναλωτές από νωρίτερα, όπως δηλαδή γίνεται κάποιες άλλες χρονιές.

Φαίνεται πως η τιμή αυτή θα διατηρηθεί διεθνώς για περίπου 15ημερες, ενώ για αργότερα δεν μπορούν δεν γνωρίζουμε πως θα κινηθεί».

Βασικές οδηγίες

Ο κ. Κακούρης απευθυνόμενος στους καταναλωτές έδωσε και κάποιες βασικές οδηγίες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Κακούρη: «Ο καταναλωτής θα πρέπει να κάνει προμέτρηση της δεξαμενής του και μετά την παράδοση του πετρελαίου να κάνει και πάλι μέτρηση, ενώ η παράδοση πρέπει να γίνεται με κανόνες ασφαλείας. Το πετρέλαιο πρέπει να έχει κόκκινο διαυγές χρώμα.

Ο καταναλωτής θα πρέπει να παραλάβει την απόδειξη από τον πρατηριούχο, ενώ αυτοί που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να δώσουν τον αριθμό παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος, το ΑΦΜ κλπ στον πρατηριούχο για να κόψει την απόδειξη, ώστε να μπορούν να λάβουν το επίδομα, όταν ανοίξει η πλατφόρμα, η οποία αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα να ανοίξει, ώστε να ξεκινήσουν οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους».

Τον ερχόμενο μήνα ανοίγει το MyΘέρμανση

Η πλατφόρμα MyΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει εντός του Νοεμβρίου, ενώ η πρώτη πληρωμή υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης έως το τέλος Οκτωβρίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται περίπου στα 200 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ωφελήσει 1,2 εκατ. πολίτες. Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθεί η πρώτη δόση, που αντιστοιχεί περίπου στο 60% του επιδόματος. Το ποσό κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ μπορεί να φτάσει τα 1.000 ή και 1.200 ευρώ για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Για τη λήψη του επιδόματος, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ και αφορούν την κύρια κατοικία κάθε δικαιούχου. Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα άγαμα, έγγαμα, σε κατάσταση χηρείας, σε όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, είναι εν διαστάσει ή διαζευγμένοι.

Οι δικαιούχοι πρέπει να χρησιμοποιούν για τη θέρμανσή τους πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια, και να πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Για τους έγγαμους ή όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος στην υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»