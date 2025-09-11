Πετράλωνα: 17χρονος πήγε για αγιασμό και έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από εξωσχολικούς

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από εξωσχολικούς έπεσε ένας 17χρονος μαθητής στα Πετράλωνα Αττικής, σύμφωνα με καταγγελίες.

Το περιστατικό έγινε σήμερα, Πέμπτη (11/9) στις 10 και μισή το πρωί σε προαύλιο Λυκείου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τέσσερα άτομα μπήκαν στο προαύλιο και κατευθύνθηκαν προς το μέρος του 17χρονου. Φέρεται να τον χτύπησαν, να τον απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια – αποχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ακολούθησε η προσαγωγή 4 υπόπτων για τους οποίους ερευνάται η εμπλοκή τους στην υπόθεση ενώ κατατέθηκε μήνυση από το περιβάλλον του παιδιού.

Πηγή: ertnews.gr