Πετράκης: «Μας στεναχωρεί πάρα πολύ ο τρόπος και ο χρόνος που έγινε το πέναλτι»

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Η προσπάθεια που έγινε ήταν πολύ μεγάλη, απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Νομίζω πως το παιχνίδι μέχρι εκεί που πήγε ήταν δίκαιο, αφού δεν έγιναν και πολλές ευκαιρίες. Μας στεναχωρεί πάρα πολύ ο τρόπος και ο χρόνος που έγινε αυτό. Η συνολική προσπάθεια της ομάδας όμως είναι παρακαταθήκη για το επόμενο ματς. Πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι και στα επόμενα δύσκολα παιχνίδια, αλλά η προσπάθεια που έγινε σήμερα για να διεκδικήσομε ότι καλύτερο μπορούμε».

sdna.gr