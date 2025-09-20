Πετράκης: «Κορυφαίου επιπέδου η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών»

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για το παιχνίδι: «Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που ήταν σε πίεση γιατί προερχόταν από ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Και αυτό φάνηκε στο γήπεδο. Τηρουμένων των δυσκολιών του παιχνιδιού, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μου ήταν κορυφαίου επιπέδου σε συγκέντρωση και πειθαρχία.

Ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρίες, όπως είχαμε και εμείς. Με την βοήθεια της τύχης θα μπορούσαμε να πάρουμε και την νίκη. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα».

Για τις γρήγορες αλλαγές που πραγματοποίησε στο δεύτερο ημίχρονο: «Είναι συνδυασμός παραγόντων. Προσπάθησα να βρω την καλύτερη λύση για να βοηθήσω την ομάδα».

sdna.gr