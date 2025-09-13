Πετράκης για Παναιτωλικός-Βόλος: «Νομίζω ότι πληρώσαμε την κακή μας συγκέντρωση»

Σε δηλώσεις προχώρησε ο Γιάννης Πετράκης, υποστηρίζοντας ότι η ήττα του Παναιτωλικού από τον Βόλο οφείλεται στην κακή συγκέντρωση της ομάδας.

Ο έμπειρος τεχνικός στάθηκε στις ευκαιρίες που έχασε η ομάδα του, τονίζοντας ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι το μόνο που τον αφήνει παραπονεμένο, ενώ μίλησε και για την απόφασή του να χρησιμοποιήσει τον Ανδρέα Μπουχαλάκη.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Νομίζω ότι πληρώσαμε την κακή μας συγκέντρωση. Στην ουσία φάγαμε δύο γκολ χωρίς ο αντίπαλος, αν εξαιρέσουμε την τελευταία φάση, να κάνει καμία ευκαιρία, Βέβαια κι εμείς δεν είχαμε πολλές ευκαιρίες, μπορούσαμε όμως να βάλουμε άλλο ένα γκολ τουλάχιστον. Όλο αυτό ήταν και συγκέντρωση, που μας πήγε σε αυτό το αποτέλεσμα. Απέναντι σε μια πολύ ευκίνητη, ζωντανή και ποιοτική ομάδα, η προσπάθεια των παιδιών ήταν πολύ μεγάλη. Η δική μας η δουλειά ήταν δύσκολη. Το μόνο από το οποίο δεν είμαι ευχαριστημένος είναι το αποτέλεσμα και είπα και το γιατί κατά την γνώμη μου ήρθε».

Για την μεταγραφή του Μπουχαλάκη και το γεγονός ότι τον χρησιμοποίησε: «Θέλω να πω ότι είναι χαρά για εμάς που είναι εδώ. Αυτό δεν το έχω ξανακάνει στην καριέρα μου. Αλλά κάθε στιγμή είναι διαφορετική, ο Ανδρέας ήρθε με φουλ ετοιμότητα και η ποιότητα δεν ξεχνιέται. Πίστευα ότι ίσως έκανε κάποια τελική πάσα που θα μας βοηθούσε να βρούμε γκολ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ό,τι δεν μας πληγώνει μας κάνει πιο δυνατούς. Είμαστε στο ξεκίνημα ακόμα, έχουμε ένα παιχνίδι για το Κύπελλο τώρα, να το αντιμετωπίσουμε με φουλ συγκέντρωση».

