Πετράκης για Παναιτωλικός - ΑΕΚ: «Δεν πρέπει να κάνουμε ξανά παρόμοιο πρώτο ημίχρονο»

Για την ήττα του Παναιτωλικού από την ΑΕΚ με 2-1 μίλησε ο Γιάννης Πετράκης και στάθηκε στο πολύ κακό πρώτο ημίχρονο που πραγματοποίησε η ομάδα του .

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Πετράκης:

«Στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, δίκαια προηγήθηκε η ΑΕΚ, δεν ήμασταν αυτοί που θέλαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιωθήκαμε. Ήμασταν καλύτεροι και μπορούσαμε να πάρουμε και την ισοπαλία. Δεν πρέπει να υπάρξει άλλο "πρωτο ημίχρονο" έως το τέλος της σεζόν. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε.

Εχουμε δύσκολο ματς με τον Παναθηναϊκό, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο.»

