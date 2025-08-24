Πετράκης: «Δεν είμαστε ακόμα στον βαθμό ετοιμότητας που θέλουμε»

Ο προπονητής του Παναιτωλικού Γιάννης Πετράκης στις δηλώσεις του στην Cosmote TV τόνισε πως η ομάδα του δεν είναι ακόμα στον επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας, όμως εξέφρασε την πίστη του πως αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα.

Η «κατάρα» της πρεμιέρας συνεχίστηκε για τον Παναιτωλικό. Οι Αγρινιώτες για 14η διαδοχική χρονιά δεν κατάφεραν να νικήσουν στο πρώτο ματς της χρόνιας στο πρωτάθλημα, καθώς έχασαν από τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο με 2-0.

Οι δηλώσεις του Πετράκη

«Δεν ξεκινήσαμε καλά την χρονιά με το αποτέλεσμα που θέλαμε. Θεωρώ όμως ότι η συνολική μας εικόνα μέχρι τη στιγμή που δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ ήταν κατά τη γνώμη μου πολύ καλή. Δημιουργήσαμε προϋποθέσεις.

Είχε και ο Ατρόμητος βέβαια αλλά είχαμε δύο-τρεις καλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Σημαντικό το γεγονός ότι δεχθήκαμε το γκολ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η προσπάθεια για μένα στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι τη στιγμή που έγινε το 0-2 ήταν πολύ καλή.

Μετά δεν είχαμε το σθένος για να αλλάξουμε την κατάσταση. Όμως πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ σπουδαία πράγματα. Δεν μας πήγε καλά το παιχνίδι, με βάση τα όσα είπα. Μένει δουλειά, δουλειά, δουλειά και φουλ πίστη ότι η ομάδα μας μπορεί να κάνει πράγματα.

Ποτέ δεν ψάχνουμε δικαιολογία. Δεν είμαστε ακόμα στον βαθμό ετοιμότητας στο 100%. Πολλά παιδιά είχαν πρόβλημα τραυματισμών, άλλοι ήρθαν καθυστερημένοι, δεν έχουμε βρει ακόμα αυτό που θέλουμε ως ομάδα. Η εικόνα και η προσπάθεια για μένα ήταν καλή.

Μέρα με τη μέρα είναι κέρδος για την ομάδα. Προσπαθούμε, χρειάζεται να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι».

Οι δηλώσεις Πετράκη στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε: