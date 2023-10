Πέθανε ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μπόμπι Τσάρλτον

Ο θρυλικός Μπόμπι Τσάρλτον, μια εμβληματική φυσιογνωμία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του αγγλικού ποδοσφαίρου έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 86 ετών.

Ο Τσάρλτον, που είχε τιμηθεί με τον τίτλο του Σερ, υπήρξε ένας θρύλος για την Γιουνάιτεντ και υπηρέτησε την ομάδα του από πολλές θέσεις.

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί για την απώλεια μιας τεράστιας ποδοσφαιρικής προσωπικότητας.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.

Words will never be enough.

