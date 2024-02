Ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε την Παρασκευή στην αποικία των φυλακών της Αρκτικής, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 19 ετών, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ομοσπονδιακή σωφρονιστική υπηρεσία της Ρωσίας.

“Ο Ναβάλνι αισθάνθηκε άσχημα μετά από έναν περίπατο, χάνοντας σχεδόν αμέσως τις αισθήσεις του. Το ιατρικό προσωπικό έφτασε αμέσως και κλήθηκε ομάδα ασθενοφόρων. Πραγματοποιήθηκαν μέτρα ανάνηψης τα οποία δεν απέδωσαν θετικά αποτελέσματα. Οι τραυματιοφορείς επιβεβαίωσαν τον θάνατο του κατάδικου. Διερευνώνται τα αίτια του θανάτου του”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Δεν έχουμε καμία πληροφορία για τα αίτια του θανάτου του, ανέφερε το Κρεμλίνο.

BREAKING: Russian opposition politician and Putin critic Alexei Navalny has died, according to the Russian prison service. https://t.co/WdAMakVeu5

<imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/uivw3BjnZz

— Sky News (@SkyNews) February 16, 2024