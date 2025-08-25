Πέθανε σε ηλικία 42 ετών ο Ρικάρντο ντα Κόστα, πρώην παίκτης του Άρη και του Πανιωνίου

Σοκ προκάλεσε στον ποδοσφαιρικό κόσμο ο θάνατος πρώην ποδοσφαιριστή. Ο Βραζιλιάνος παίκτης Κριστιάν Ρικάντο Ντα Κόστα σε ηλικία 42 ετών έφυγε από τη ζωή το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στo santonews, ο πρώην ποδοσφαιριστής αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σαντορίνης, όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, πριν τη διακομιδή η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και παρά τη μεγάλη προσπάθεια των γιατρών να τον επαναφέρουν, κατέληξε.

Ο Κριστιάν Ρικάρντο Ντα Κόστα είχε αγωνιστεί στην Ελλάδα σε τρεις ομάδες, στον Άρη, στον Πανιώνιο και στον Θρασύβουλο στη Β' Εθνική. Όταν ολοκλήρωσε την καριέρα του στα γήπεδα, παρέμεινε στη χώρα, αφού παντρεύτηκε Ελληνίδα και απέκτησαν μία κόρη. Ο Ντα Κόστα έμενε με την οικογένειά του στη Γλυφάδα.

protothema.gr