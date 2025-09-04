Πέθανε ο θρύλος της μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών

Ο θρύλος της μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε στα 91 του χρόνια, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η εταιρεία του.

«Με απέραντη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστου κινητήριου μοχλού του: Τζόρτζιο Αρμάνι», ανέφερε ο οίκος μόδας σε ανακοίνωσή του.

Ο Ιταλός σχεδιαστής, υπήρξε συνώνυμος του σύγχρονου ιταλικού στυλ και της κομψότητας. Συνδύαζε το ταλέντο του δημιουργού με την οξυδέρκεια του επιχειρηματία, διευθύνοντας μια εταιρεία με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ (2,7 δισεκατομμύρια δολάρια).

Ο σχεδιαστής αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας εδώ και καιρό και αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τις επιδείξεις του Ομίλου Armani στην Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας του Μιλάνου τον Ιούνιο – η πρώτη φορά στην καριέρα του που απουσίασε από δική του πασαρέλα.

Γνωστός και ως «Re Giorgio» – Βασιλιάς Τζόρτζιο – ο Αρμάνι ήταν διάσημος για τον σχολαστικό έλεγχο που ασκούσε σε κάθε λεπτομέρεια της συλλογής του και σε κάθε πτυχή της επιχείρησής του, από τις διαφημιστικές καμπάνιες μέχρι το να διορθώνει τα μαλλιά των μοντέλων λίγο πριν βγουν στη σκηνή.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το Σάββατο και την Κυριακή θα στηθεί λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο, ενώ η ιδιωτική τελετή της κηδείας θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη, μη καθορισμένη ημερομηνία.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ – ΜΠΕ

