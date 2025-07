Πέθανε ο πρώτος άνθρωπος που έκανε ελεύθερη πτώση από την στρατόσφαιρα

Ο άνθρωπος που κατέγραψε ένα από τα πιο σπάνια ρεκόρ στον κόσμο πέθανε ενώ έκανε αλεξίπτωτο πλαγιάς (παραπέντε) στην Ιταλία στις 17 Ιουλίου. Όπως μεταδίδει το SkyTG24, θυγατρικό μέσο του CNNi, ο Μπάουμγκάρτνερ έχασε τον έλεγχο του αλεξίπτωτου και συνετρίβη δίπλα σε πισίνα ξενοδοχείου στην πόλη Πόρτο Σαν' Ελπίδιο.

Ο δήμαρχος της πόλης, Μαξιμιλιάνο Τσιαρπέλα, επιβεβαίωσε τον θάνατo του 56χρονου άνδρα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η κοινότητά μας είναι συγκλονισμένη από τον τραγικό χαμό του Φέλιξ Μπάουμγκαρτνερ, ενός προσώπου παγκόσμιας εμβέλειας, συμβόλου θάρρους και πάθους για την πτήση στα άκρα».

Ο Μπάουμγκαρτνερ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ζωής του έχει κάνει ελεύθερη πτώση από σημαντικά τοπόσημα όπως οι πύργοι Πετρόνας στη Μαλαισία και το άγαλμα του Χριστού στο Ρίο ντε Τζανέιρο, απέκτησε το παρατσούκλι «Ατρόμητος Φέλιξ» και έγινε γνωστός όταν εκτοξεύτηκε μέσα σε μία κάψουλα με αερόστατο ήλιου σε ύψος 39 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη, πάνω από το Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, κάνοντας άλμα με ελεύθερη πτώση.

FELIX BAUMGARTNER

20 Apr. 1969, Salzburg

17 Jul. 2025, Porto Sant'Elpidio

Red bull Athlete

Skydiver, daredevil, BASE jumper

He was widely known for jumping to Earth from a helium balloon from the stratosphere (38,969.3 m, 127,852 ft) in October 2012 and landing in New Mexico… pic.twitter.com/Iq8U4sVADw

— Neil Edwards (@njedwards19651) July 17, 2025