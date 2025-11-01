Πέθανε ο πατέρας της Βίκυ Λέανδρος σε ηλικία 102 ετών

Ο Λεό Λέανδρος άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό κύκλο στο Πευκί Ευβοίας, όπου ζούσε.

Ποιος ήταν ο Λεό Λέανδρος

Ο Λέανδρος Παπαθανασίου, γνωστός καλλιτεχνικά σε Ελλάδα και εξωτερικό ως Λεό Λέανδρος, ήταν τραγουδιστής και συνθέτης-στιχουργός και είχε γράψει πολλές από τις πρώτες επιτυχίες της κόρης του, μεταξύ των οποίων το «Après toi», με το οποίο είχε κερδίσει στη Eurovision το 1972, εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο

Πατέρας και κόρη δεν είχαν καλές σχέσεις εδώ και πολλά χρόνια. Πέρσι, μάλιστα, εκείνος της είχε στείλει εξώδικο για να μην ερμηνεύσει τα τραγούδια του στο Ηρώδειο, επειδή δεν αναφερόταν το όνομά του στο πρόγραμμα της συναυλίας.

Ο Λέανδρος Παπαθανασίου ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα, ερμηνεύοντας «ελαφρά» τραγούδια και συνεργαζόμενος με διάφορους γνωστούς συνθέτες της εποχής. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ωστόσο μετανάστευσε με την σύζυγό του στη Γερμανία, προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό του για μια μουσική καριέρα.

Ήταν μάλιστα ο πρώτος ερμηνευτής του ύμνου του Παναθηναϊκού, τον οποίο συνέθεσαν, το 1958, ο Γιώργος Οικονομίδης και ο Γιώργος Μουζάκης.

Η κόρη του, Βασιλική, έμεινε πίσω στην Ελλάδα με τη γιαγιά της και εγκαταστάθηκε με τους γονείς της στην Γερμανία, το 1958, σε ηλικία 8 ετών. Μετά από τρία χρόνια ωστόσο οι γονείς της χώρισαν και εκείνη εκδήλωσε την επιθυμία να μείνει με τον πατέρα της στο Αμβούργο.

Ήταν μόλις 13 ετών, όταν του εκμυστηρεύθηκε πως θέλει να γίνει και η ίδια τραγουδίστρια. Εκείνος, παρότι αρχικά την αποθάρρυνε, καθώς γνώριζε πως το επάγγελμα ήταν σκληρό, πείστηκε και της έκανε μαθήματα φωνητικής, ενώ υπό την καθοδήγησή του κυκλοφόρησε στα 16 της χρόνια τον πρώτο της δίσκο.

Η πρωτιά στην Eurovision και οι τεράστιοι δρόμοι που ανοίχτηκαν μπροστά στην κόρη του, τον έκαναν να εγκαταλείψει την επιτυχημένη καριέρα του τραγουδιστή, που διέγραφε με το όνομα Λεό Λέανδρος, και να αφοσιωθεί στην ανερχόμενη Βίκυ.

Υπέγραφε τη μουσική των τραγουδιών της, με το ψευδώνυμο Mario Panas και αναλάμβανε αποκλειστικά την παραγωγή των δίσκων και των συναυλιών της, ενώ παράλληλα έκανε παραγωγές και για άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες όπως ο ο Χούλιο Ιγκλέσιας, Ντέμης Ρούσος και η Νάνα Μούσχουρη.

Μέχρι το 1993, που αποφάσισε να αποσυρθεί προκειμένου να αφοσιωθεί στη νέα οικογένεια που είχε δημιουργήσει και τη μόλις τριών ετών τότε μικρότερη κόρη του, το όνομά του ήταν απόλυτα συνυφασμένο με την καριέρα της Βίκυ Λέανδρος. Ήταν εκείνος μάλιστα που είχε ανακοινώσει το διαζύγιό της με τον με τον Γερμανό βαρόνο Enno Von Rufin το 2005.

newsbomb.gr