Πέθανε ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» Γιώργος Σταυρόπουλος - Η cult φιγούρα της τηλεόρασης το ’90

Έφυγε από τη ζωή ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», κατά κόσμον Γιώργος Σταυρόπουλος, μία από τις πιο cult μορφές της ελληνικής τηλεόρασης.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η Πέπη Τσεσμελή μέσω του Facebook τη Δευτέρα (22.09.2025), ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή αιτία θανάτου του «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», Γιώργου Σταυρόπουλου, που ήταν γνωστός για τις εμφανίσεις του στην ελληνική τηλεόραση τη δεκαετία του 1990.

«Αντίο φίλε Γιώργο Σταυρόπουλε με τα απίστευτα πόδια από εκεί βγήκε και το παρατσούκλι “Μίστερ Μπούτιας” θα σε θυμόμαστε πάντα με χαμoγελο.

Μας έδωσες απίστευτες χιουμοριστικές στιγμές.

Ήσουν ψυχούλα και χαρούμενος άνθρωπος. Καλό παράδεισο, καλό ταξίδι στο φως», έγραψε η Πέπη Τσεσμελή στην ανακοίνωσή της.

Μάλιστα, ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» άγριο beef με τον «Εθνικό σταρ», Ανδρέα Ευαγγελόπουλο και μαζί είχαν χαρίσει στο τηλεοπτικό κοινό απίστευτες στιγμές τηλεοπτικής…. κόντρας.

Μάλιστα, τα βίντεο από τις κόντρες τους διασώζονται μέχρι σήμερα στο Youtube και έχουν φανατικούς… fans και haters.

Πηγή: newsit.gr