Πέθανε ο Larry King – Θρήνος για τον θρύλο των talk show

Ο Larry King ήταν 87 ετών και τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες. Σε 63 χρόνια καριέρας έκανε σχεδόν 30.000 συνεντεύξεις. Πριν από μερικές μέρες είχε γίνει γνωστό πως νοσηλευόταν με κορονοϊό.

Θρήνος στις ΗΠΑ για το θάνατο του Larry King, του θρύλου των talk show. Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (23.01.2021) ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία.

Ο Larry King ήταν 87 ετών και στα 63 χρόνια της καριέρας του στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση είχε κάνει 30.000 συνεντεύξεις και ήταν ένας από τους θρύλους των media στις ΗΠΑ και όχι μόνο.

Η ανακοίνωση πως ο Larry King έφυγε από τη ζωή έγινε μέσα από τον λογαριασμό του στο twitter, με ανακοίνωση από την εταιρία του, Ora Media. Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες, στο Λος Άντζελες.

Στα σχεδόν 25 χρόνια που παρουσίαζε την εκπομπή (που έγραψε ιστορία) Larry King Live στο CNN, ο Larry King είχε πάρει συνεντεύξεις από σχεδόν όλους τους προέδρους των ΗΠΑ, από τον Ρίτσαρντ Νίξον μέχρι τον Ντόναλντ Τραμπ, πριν βέβαια εκείνος μπει στην πολιτική.

Πριν από μερικές μέρες είχε γίνει γνωστό ότι ο Larry King είχε διαγνωστεί θετικός στον κορονοϊό. Ωστόσο οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ο εμβληματικός παρουσιαστής, ο άνθρωπος που έγινε θρύλος στις ΗΠΑ για περισσότερα από 60 χρόνια, δεν θα χρειαζόταν αναπνευστήρα.

Η κατάσταση της υγείας του Larry King, όμως, ήταν επιβαρυμένη από τα πολλά προβλήματα που είχε αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια.

Το 2017, ο θρυλικός τηλεοπτικός παρουσιαστής είχε ανακοινώσει ότι πάσχει από καρκίνο του πνεύμονα, τον Απρίλιο του 2019 έκανε αγγειοπλαστική, ενώ το ίδιο έτος υπέστη εγκεφαλικό.

Από τις πρώτες που έσπευσαν να στείλουν μήνυμα για το θάνατό του ήταν μια άλλη θρυλική μορφή της δημοσιογραφίας στις ΗΠΑ, η Κριστιάν Αμανπούρ.

«Ο Larry King ήταν ένας γίγαντας της δημοσιογραφίας και κορυφαίος των τηλεοπτικών συνεντεύξεων. Το όνομά του είναι συνώνυμο με το CNN και ήταν ζωτικής σημασίας για την ανοδική πορεία του καναλιού. ΟΛΟΙ ήθελαν να είναι στο Larry King Live. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη» έγραψε στο λογαριασμό της στο twitter.

Larry King was a giant of broadcasting and a master of the TV celebrity/statesman-woman interview.

His name is synonymous with CNN and he was vital to the network’s ascent. EVERYONE wanted to be on Larry King Live. May he Rest in Peace.https://t.co/XTgeMqjmcg

— Christiane Amanpour (@camanpour) January 23, 2021