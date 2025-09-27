Πέθανε ο Λάμπρος Κοτρολός σε ηλικία 68 ετών

Έφυγε από τη ζωή σήμερα, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, ο Λάμπρος Κοτρολός, σε ηλικία 68 ετών, ύστερα από μάχη με την ασθένεια που τον ταλαιπώρησε τα τελευταία χρόνια

Ο Λάμπρος άφησε έντονο το αποτύπωμα του στην αυτοδιοίκηση, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική ζωή του τόπου. Διετέλεσε επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος Αγρινίου, αγωνιζόμενος με συνέπεια για την πρόοδο της περιοχής.

Ήταν παντρεμένος με την Έλενα Μάντζιου-Κοτρολού και πατέρας μιας κόρης, της Εβίτας.

 

