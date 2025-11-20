Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος

Πέθανε από ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια, άφησε ο γνωστός επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος της γνωστής οικογένειας που δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στους κλάδους του λιανεμπορίου μέσω της ομώνυμης αλυσίδας λιανικής και της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ.

Ο Πάνος Μαρινόπουλος γεννήθηκε το 1951 και είχε αποκτήσει δύο παιδιά με την Ιωάννα Μαρινοπούλου και η είδηση του θανάτου του προκάλεσε λύπη στον επιχειρηματικό κόσμο, όπου ήταν γνωστός για τη μακρόχρονη παρουσία και δράση του.

Η ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια αποτελεί σοβαρή βλάβη του εγκεφάλου λόγω έλλειψης οξυγόνου και συχνά οδηγεί σε μη αναστρέψιμες επιπλοκές. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση του Πάνου Μαρινόπουλου δεν κατέστη δυνατό να αντιστραφεί.

Η Μαρινόπουλος Α.Ε. υπήρξε για πολλές δεκαετίες (από το 1962 μέχρι το 2016), η μεγαλύτερη ομάδα καταστημάτων λιανικής και χονδρικής πώλησης τροφίμων, ρούχων, ηλεκτρονικών και ποτών της Ελλάδας με έδρα τον Άλιμο Αττικής.

Η εταιρεία αποτέλεσε για πολλά χρόνια τον μεγαλύτερο λιανεμπορικό όμιλο στην Ελλάδα, έχοντας στις αρχές του 2015, 749 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα 35 με την επωνυμία Carrefour, 275 Carrefour Μαρινόπουλος, 242 Carrefour Express, 6 Terra Market cash and carry, 93 Smile και 99 OK Anytime Market, ενώ δραστηριοποιούταν και στην Κύπρο από το 2005.

Στην ακμή της είχε φθάσει να λειτουργεί δίκτυο 906 καταστημάτων.

