Πέθανε ξαφνικά το μοντέλο Χρήστος Κουτέλας

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το μοντέλο Χρήστος Κουτέλας. Την είδηση έκανε γνωστή ο δίδυμος αδερφός του, Νίκος με μια σπαρακτική ανάρτηση στο Facebook.
«ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ ΜΟΥ ΑΔΕΡΦΕ Ο ΠΟΝΟΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΓΙΝΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΚΛΑΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΣΕ ΕΙΔΑ ΝΕΚΡΟ..
ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΟΥΝΑ ΙΚΕΤΕΥΑ ΤΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΜΑΣ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ ΛΙΓΗ ΖΩΗ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΣΕ ΠΑΙΡΝΑ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΛΕΓΑ ΠΟΣΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΟΣΟ ΧΡΟΝΙΑ !
ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ ΗΜΑΣΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΚΟΙΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΑΚΟ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΘΡΑΝΙΟ ΣΕ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΛΥΠΕΣ ΜΑΖΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ? ΓΙΑΤΙ ?ΓΙΑΤΙ?? ΓΙΑΤΙ?? ΝΑ ΧΩΡΙΣΤΟΥΜΕ ????ΔΕΝ ΤΟ ΧΩΡΑΕΙ Ο ΝΟΥΣ ΜΟΥ !!!!
ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΝΑ ΧΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΜΟΡΦΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΟΥ ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΣΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ.
Σ ΑΓΑΠΩΩΩΩΩ ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ!»
Ναύπακτος: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 44χρονο Παναγιώτη Κυριαζή