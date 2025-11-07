Πέθανε η μητέρα του Σταμάτη Κραουνάκη

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της μητέρας του Σταμάτη Κραουνάκη γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από ανάρτησή του στα social media.

Στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία είναι μαζί με τη μητέρα του, την οποία κρατά αγκαλιά και φιλάει. «Παραμονή Των Ταξιαρχών. Ήδη ο πιο δικός μας Άγγελος φτεροκοπάει και μοιράζει μύρο στο δώμα και στην τραπεζαρία των αηδονιών! Οι πολύ δικοί μας ανεβαίνουν στα κεντρικά για τον εορτασμό» έγραψε, μεταξύ άλλων, δημοσιεύοντας και το περίφημο «Casta Diva» της Μαρίας Κάλλας, από τη «Norma» του Bellini:

Στη συνέχεια της ανάρτησής του, σημείωσε μάλιστα, πως την ίδια ημέρα με τη μητέρα του, έφυγε από τη ζωή και ο Νίκος Στεφάνου. Ο σκηνογράφος και εικαστικός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 92 ετών. Μάλιστα, ο Σταμάτης Κραουνάκης αναφέρθηκε στη γνωριμία τους στην Ύδρα.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Παραμονή Των Ταξιαρχών.

Ήδη ο πιο δικός μας Άγγελος φτεροκοπαει και μοιράζει μυρο στο δώμα και στην τραπεζαρία των αηδονιών!

Οι πολύ δικοί μας ανεβαίνουν στα κεντρικά για τον εορτασμό.

Οσοι έχουν ακόμα αναγκη να προσαρτώνται σε εκπροσώπους

Πολιτικών υποσχέσεων

απολύτως κατανοητό

Αλλά όπως θα παρατηρείτε

η νεότητα απέχει του βαρετού αυτού ντουρου ντουρου,

Έχουν ξομεινει κάτι κοπέλες σουμπρετοωριμοπουτσικες

που επιμένουν να μιλάνε σε πρώτο πληθυντικό και να μας περιλαμβάνουν

στον μετριοπαθή προβληματισμό τους.

Και χρησιμοποιούν εδώ το σοσιαλ μηντιο

ελαφρώς σαν τον απόπατο τους.

Δεν σωστό!

Απ την άλλη εδώ στα κεντρικά ο Αττικός Ουρανός δείχνει μια μεγαλοσύνη

Και ο πιο δικός μας Άγγελος μαγειρεύει

Όνειρα.

Η άρπα και το φλάουτο και μια βιόλα και μια υπεροχη φωνή Η Μαρία

Κι ένα τραγούδι τόσο δα αλλά τεράστιο

Καλημέρα παιδιά

Να ειρηνέψουμε σήμερα

Φεύγει ψηλά το πιο δικό μας

Υπέροχο μοναδικό

Αδιάσειστο

Και μαζί κι αυτός

Ο τεράστιος πρωτοπόρος εργάτης

Εικαστικός και επαναστάτης στην εικόνα της θεατρικής τέχνης.

Είχα την χαρά να τον γνωρίσω

Κάποτε στην Ύδρα

Νίκος Στεφάνου

Αγάπη μου γλυκιά

Παιδάκι.Στο καλό μαζί με τον δικό μας άγγελο χέρι χέρι!

Καλημέρα στα όνειρα μας

Ν ανέβουν»