Πέρκος Θέρμου: Ο τελευταίος βοσκός ενός ξεχασμένου ελληνικού χωριού

Άρχοντας των βουνών ο Γιώργος στον Πέρκο Θέρμου, ο τελευταίος βοσκός ενός ξεχασμένου ελληνικού χωριού.

Σε ένα ξεχασμένο ελληνικό χωριό, όπου το σχολείο στέκει σιωπηλό και τα σπίτια άδεια, τα βήματα ενός άντρα αντηχούν στα βουνά. Αυτή είναι η ιστορία του Γιώργου, του τελευταίου βοσκού.

Ελάτε να ακούσετε την δυνατή του μαρτυρία για μια ζωή αφιερωμένη στα πρόβατά του, τον καθημερινό αγώνα με τους λύκους, την ομορφιά της αληθινής ελευθερίας και γιατί παραμένει ο υπερήφανος φύλακας μιας παράδοσης που χάνεται από τον κόσμο.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: