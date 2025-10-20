Περιστέρι: Τι εξετάζουν οι αρχές για τη φονική επίθεση - Στην κοιλιά μαχαίρωσαν τον 37χρονο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών γύρω από τη φονικής επίθεσης που δέχτηκε ο 37χρονος άνδρας έξω από κλαμπ στο Περιστέρι και στη συνέχεια, υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά όσα στοιχεία έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου να καταλήξουν σε συμπέρασμα για το υπό ποιες συνθήκες ο 37χρονος άνδρας από τη Βουλγαρία μαχαιρώθηκε έξω από κλαμπ της περιοχής τα ξημερώματα προς Δευτέρα (20/10/25).

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 37χρονος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν στις 3 τα ξημερώματα, όταν ο 37χρονος βγήκε κάποια στιγμή έξω από το κλαμπ, για να μιλήσει με άλλο άτομο.

Λίγα λεπτά αργότερα, έπεσε αιμόφυρτος στο δρόμο, έχοντας δεχτεί μαχαιριά στην κοιλιά.

Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

Η αστυνομία ερευνά με ποιον μίλησε, αλλά και ποιο ήταν το κίνητρο του δράστη, που τον μαχαίρωσε.

Πηγή: cnn.gr